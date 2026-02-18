Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3113566
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna News: अवैध संबंध और खौफनाक अंत! साली के प्यार में जीजा बना जल्लाद, बोरे में बंद मिली साढ़ू की लाश

Patna News: मसौढ़ी थाना क्षेत्र के महादेवपुर के पास पाइन से बोरे में बंद युवक विक्की कुमार का शव मिलने से सनसनी फैल गई. तीन दिन से लापता युवक की हत्या अवैध संबंध के कारण किए जाने का खुलासा हुआ है. पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर मृतक के साढ़ू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपराध कबूल कर लिया है. वहीं मृतक की पत्नी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पूरे मामले की जांच जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:26 AM IST

Trending Photos

Patna News: अवैध संबंध और खौफनाक अंत! साली के प्यार में जीजा बना जल्लाद, बोरे में बंद मिली साढ़ू की लाश
Patna News: अवैध संबंध और खौफनाक अंत! साली के प्यार में जीजा बना जल्लाद, बोरे में बंद मिली साढ़ू की लाश

Patna News: राजधानी पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के महादेवपुर के समीप पानी भरे पाइन से बोरे में बंद एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. देर शाम स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बोरे को बाहर निकाला, जिसमें युवक की डेडबॉडी बरामद हुई. शव की पहचान कंसारी जैतिया निवासी विक्की कुमार के रूप में की गई, जो पिछले तीन दिनों से लापता था. परिजनों द्वारा पहले ही मसौढ़ी थाना में उसकी गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अचानक इस तरह शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

तकनीकी जांच के आधार पर साढ़ू गिरफ्तार
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान शुरू किया. कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मसौढ़ी डीह निवासी मृतक के साढ़ू को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस के सामने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया, जिससे मामले की गुत्थी काफी हद तक सुलझ गई.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में ममता शर्मसार: मासूम के बैग में भरी 'ईंटें' और बीच सड़क पर पीटा

Add Zee News as a Preferred Source

अवैध संबंध बना हत्या की वजह
पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी और आरोपी के बीच अवैध संबंध था. इसी को लेकर विक्की कुमार की हत्या की साजिश रची गई. हत्या करने के बाद शव को बोरे में बंद कर पानी भरे पाइन में फेंक दिया गया, ताकि पहचान छिपाई जा सके और मामला भटक जाए.

फरार पत्नी की तलाश में छापेमारी जारी
पुलिस फिलहाल मृतक की पत्नी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, जो घटना के बाद से फरार है. पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच जारी है और पूरे मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं.

रिपोर्ट: प्रभांजन सिंह

TAGS

Patna crime news

Trending news

Patna NEET Student Death Case
नीट छात्रा मौत मामलाः 'बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा...', पीड़ित परिवार को फिर मिली धमकी
Patna crime news
Patna News: अवैध संबंध और खौफनाक अंत! साली के प्यार में जीजा बना जल्लाद
Patna NEET Student Death Case
नीट छात्रा मौत मामलाः CBI ने मृतका के भाई से 4 घंटे लंबी पूछताछ की, मोबाइल भी जब्त
Saharsa news
सहरसा शर्मसार: नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खिलाई दवा
Samastipur Crime News
बेखौफ अपराधी, बेबस पुलिस? समस्तीपुर में लोजपा नेता पर जानलेवा हमला
Saharsa news
सहरसा में मानवता शर्मसार! 2 साल की मासूम से दुष्कर्म, गंभीर हालत में भागलपुर रेफर
Bettiah news
बेतिया-कुमारबाग रेलखंड पर दोहरीकरण का काम पूरा, रेलवे ट्रैक का सफल ट्रायल
Supaul News
सुपौल में LIC एजेंट ने अपनी ही लाइसेंसी गन से खुद को मारी गोली, घर में कोहराम
Prashant Kishor
'बबूल बोओगे तो आम कहां से खाओगे', बेगूसराय में NDA पर बरसे प्रशांत किशोर
Muzaffarpur Crime
मुजफ्फरपुर: 24 घंटे में 4 गोलीबारी की घटना, अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर भी फायरिंग