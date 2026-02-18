Patna News: अवैध संबंध और खौफनाक अंत! साली के प्यार में जीजा बना जल्लाद, बोरे में बंद मिली साढ़ू की लाश

Patna News: राजधानी पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के महादेवपुर के समीप पानी भरे पाइन से बोरे में बंद एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. देर शाम स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बोरे को बाहर निकाला, जिसमें युवक की डेडबॉडी बरामद हुई. शव की पहचान कंसारी जैतिया निवासी विक्की कुमार के रूप में की गई, जो पिछले तीन दिनों से लापता था. परिजनों द्वारा पहले ही मसौढ़ी थाना में उसकी गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अचानक इस तरह शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

तकनीकी जांच के आधार पर साढ़ू गिरफ्तार

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान शुरू किया. कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मसौढ़ी डीह निवासी मृतक के साढ़ू को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस के सामने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया, जिससे मामले की गुत्थी काफी हद तक सुलझ गई.

अवैध संबंध बना हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी और आरोपी के बीच अवैध संबंध था. इसी को लेकर विक्की कुमार की हत्या की साजिश रची गई. हत्या करने के बाद शव को बोरे में बंद कर पानी भरे पाइन में फेंक दिया गया, ताकि पहचान छिपाई जा सके और मामला भटक जाए.

फरार पत्नी की तलाश में छापेमारी जारी

पुलिस फिलहाल मृतक की पत्नी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, जो घटना के बाद से फरार है. पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच जारी है और पूरे मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं.

रिपोर्ट: प्रभांजन सिंह