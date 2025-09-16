Patna News: मरीन ड्राइव से पकड़ा गया शकील मलिक हत्याकांड का शूटर मनीष पगला, लंबे समय से था फरार
Patna News: मरीन ड्राइव से पकड़ा गया शकील मलिक हत्याकांड का शूटर मनीष पगला, लंबे समय से था फरार

पटना पुलिस और STF ने संयुक्त कार्रवाई में शकील मलिक हत्याकांड के वांटेड शूटर मनीष वर्मा उर्फ मनीष पगला को मरीन ड्राइव से गिरफ्तार किया. उसके पास से 20 लीटर शराब भी बरामद हुई. पुलिस ने उसके दो साथी रोहित और रौशन को भी दबोचा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 16, 2025, 09:12 PM IST

पटना पुलिस और STF की बड़ी सफलता
पटना पुलिस और STF की बड़ी सफलता

पटना पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. होटल कारोबारी शकील मलिक हत्याकांड के वांटेड शूटर मनीष वर्मा उर्फ मनीष पगला को गिरफ्तार कर लिया गया है. मनीष को मरीन ड्राइव स्थित पीएमसीएच के पास से दबोचा गया. गिरफ्तारी के समय उसके पास से 20 लीटर शराब भी बरामद हुई. इस दौरान उसके दो साथी रोहित और रौशन को भी पुलिस ने पकड़ लिया.

डीएसपी राजेश रंजन ने बताया कि मनीष पगला पिछले एक साल से फरार था और लगातार ठिकाने बदलता रहा. पहले वह मेहदीगंज में रहता था लेकिन पुलिस दबाव बढ़ने के बाद उसने वहां का घर बेच दिया और बेगमपुर इलाके में किराए पर रहने लगा. पुलिस लगातार उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी और गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया.

जानकारी के अनुसार, मनीष पगला की शादी करीब छह महीने पहले सादिकपुर की एक लड़की से कराई गई थी. परिवार को उम्मीद थी कि शादी के बाद उसका जीवन सुधर जाएगा. मनीष के पिता कपड़े की दुकान में काम करते हैं. तीन भाइयों में वह दूसरे नंबर पर है. गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद उसकी पत्नी, सास और बड़ा भाई भी पीरबहोर थाने पहुंचे.

20 अक्टूबर 2024 को दरियापुर के कुतुबुद्दीन लेन के पास होटल कारोबारी शकील मलिक उर्फ शकील अहमद की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अपराधियों ने उस पर पांच गोलियां दागी थीं. इस सनसनीखेज हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता फिलहाल बेऊर जेल में बंद है. मनीष पगला इस हत्याकांड में शूटर की भूमिका निभा रहा था और तभी से फरार था.

इनपुट- प्रकाश सिन्हा

ये भी पढ़ें- नया सिम और फुल प्लानिंग, फिर भी बेतिया के 'सिंघम' ने अपहरणकर्ता को धर दबोचा

