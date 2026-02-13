Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Phulwari Sharif Case: फुलवारी शरीफ कांड में हत्या और POCSO एक्ट के तहत FIR, जांच करने खुद पहुंचे पटना SSP

Phulwari Sharif Case: पटना के फुलवारी शरीफ में छात्रा की मौत मामले में SSP कार्तिकेय शर्मा ने कोचिंग संस्थान का दौरा किया. हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज. जानें वायरल वीडियो का सच.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:27 PM IST

Phulwari Sharif Case: राजधानी के फुलवारी शरीफ में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा खुद दलबल के साथ कोचिंग संस्थान पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने इस मामले में अब हत्या और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की जांच के 5 मुख्य बिंदु:
गंभीर धाराओं में केस दर्ज: एसएसपी ने पुष्टि की है कि परिजनों के आवेदन पर फुलवारी शरीफ थाने में हत्या और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

CCTV और वायरल वीडियो की पड़ताल: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो की भी जांच हो रही है, जिसमें छात्रा के गिरने के दौरान पास में एक पुलिसकर्मी नजर आ रहा है. एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मी की स्थिति इमारत से कुछ दूरी पर थी, लेकिन इस पहलू को जांच में शामिल किया गया है.

हिरासत में कई संदेही: पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ जारी है. हालांकि, अभी तक किसी की आधिकारिक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: दुष्कर्म (Rape) की आशंकाओं पर एसएसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.

फोरेंसिक साक्ष्य: कोचिंग संस्थान और उस इमारत की छत की गहन तलाशी ली गई है जहां से छात्रा गिरी थी. बड़ी बात यह है कि पटना पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की हीलाहवाली से बचने के लिए सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों को कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है.

रिपोर्ट: इश्तियाक खान

