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बंटी यादव की हत्या के बाद जागी पटना पुलिस! अब जाकर सेक्स रैकेट के खिलाफ कसा शिकंजा, कई होटल- स्पा सेंटरों में छापेमारी

राजधानी पटना में बंटी यादव की हत्या के बाद अब कहीं जाकर पटना पुलिस नींद से जागी है और कथित सेक्स रैकेट के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया है. इसी कड़ी में पटना पुलिस ने आज (बुधवार, 15 जुलाई) शहर के कई होटल, लॉज और स्पा सेंटरों में छापेमारी की.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 15, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:36 PM IST
बंटी यादव की हत्या के बाद जागी पटना पुलिस! अब जाकर सेक्स रैकेट के खिलाफ कसा शिकंजा, कई होटल- स्पा सेंटरों में छापेमारी
Image Credit: बंटी यादव की हत्या के बाद जागी पटना पुलिस! अब जाकर सेक्स रैकेट के खिलाफ कसा शिकंजा, कई होटल- स्पा सेंटरों में छापेमारी (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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