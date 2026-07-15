/बंटी यादव की हत्या के बाद जागी पटना पुलिस! अब जाकर सेक्स रैकेट के खिलाफ कसा शिकंजा, कई होटल- स्पा सेंटरों में छापेमारी

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राजधानी पटना में बंटी यादव की हत्या के बाद अब कहीं जाकर पटना पुलिस नींद से जागी है और कथित सेक्स रैकेट के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया है. इसी कड़ी में पटना पुलिस ने आज (बुधवार, 15 जुलाई) शहर के कई होटल, लॉज और स्पा सेंटरों में छापेमारी की. पुलिस ने कई होटल, स्पा सेंटर और संदिग्ध मकानों की तलाशी ली गई. इस दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्हें सत्यापन के बाद छोड़ दिया गया.
इसी अभियान के दौरान जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगहिया स्थित नंद होटल में छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों लड़कियों को पहले नालंदा से पटना लाया गया था.
मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. पटना पुलिस का कहना है कि होटल, लॉज और स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है. ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सेक्स रैकेट के खिलाफ यह विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. इससे पहले पटना पुलिस ने मंगलवार (14 जुलाई) को मालसलामी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक होटल में छापेमारी की थी. इस दौरान पांच युवतियों और 12 युवकों को हिरासत में लिया गया था.
मौके से कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री, सेक्स वर्धक दवाएं और अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई थीं. पुलिस के अनुसार, मालसलामी थाना क्षेत्र के गुरु के बाग स्थित एक होटल में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने पटना के बेउर इलाके स्थित एक फ्लैट पर भी छापेमारी की. इसके अलावा पटना के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत खगौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था.
त्रिभुवन मोड़ के पास स्थित द ड्रैगन होटल में की गई संयुक्त छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल संचालकों, महिला दलाल और ग्राहकों समेत कुल 18 महिला-पुरुषों को गिरफ्तार किया था. कार्रवाई के दौरान तीन नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रेस्क्यू की गई लड़कियों को पश्चिम बंगाल से लाकर देह व्यापार में धकेला गया था. पुलिस ने इस मामले में दो होटल संचालकों और एक महिला दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया था.
इनपुट- प्रकाश सिन्हा