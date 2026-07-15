/बंटी यादव की हत्या के बाद जागी पटना पुलिस! अब जाकर सेक्स रैकेट के खिलाफ कसा शिकंजा, कई होटल- स्पा सेंटरों में छापेमारी

राजधानी पटना में बंटी यादव की हत्या के बाद अब कहीं जाकर पटना पुलिस नींद से जागी है और कथित सेक्स रैकेट के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया है. इसी कड़ी में पटना पुलिस ने आज (बुधवार, 15 जुलाई) शहर के कई होटल, लॉज और स्पा सेंटरों में छापेमारी की. पुलिस ने कई होटल, स्पा सेंटर और संदिग्ध मकानों की तलाशी ली गई. इस दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्हें सत्यापन के बाद छोड़ दिया गया.

इसी अभियान के दौरान जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगहिया स्थित नंद होटल में छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों लड़कियों को पहले नालंदा से पटना लाया गया था.