पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रंगदारी और गोली मारने की धमकी देने वाला जफर अली गिरफ्तार, कार से जिंदा कारतूस बरामद

Zafar Ali Arrest: पटना पुलिस ने रंगदारी और गोली मारने की धमकी देने के आरोपी जफर अली को अली नगर से गिरफ्तार किया है. गाड़ी से चार जिंदा कारतूस बरामद हुए, जबकि बाकी 5 से 6 आरोपी अब भी फरार हैं.
Zafar Ali Arrest: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होते ही राजधानी पटना में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. इसी सिलसिले में गर्दनीबाग थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने रंगदारी मांगने और गोली मारने की धमकी देने के मामले में नामजद आरोपी जफर अली को गिरफ्तार कर लिया है.
रंगदारी की मांग का विरोध करने पर गोली मारने की धमकी
मामला 10 अक्टूबर का है, जब अनिसाबाद गोलंबर स्थित टॉप इन टाउन रेस्टोरेंट में कुछ लोग घुस गए थे. आरोप है कि उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक से रंगदारी की मांग की और विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दी थी. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी और कारोबारी ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी जफर अली अपने घर अली नगर में मौजूद है. इसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की और छापेमारी के दौरान जफर अली को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने तलाशी के दौरान उसकी गाड़ी से चार जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं.
5 से 6 आरोपी अभी भी फरार
गिरफ्तारी के बाद पुलिस जफर अली से पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क के बाकी लोगों तक पहुंचा जा सके.साथ ही बताया जा रहा है कि इस मामले में 5 से 6 आरोपी अभी भी फरार हैं. पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पकड़ने का दावा कर रही है.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जफर अली पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से इलाके में दहशत फैलाने का काम कर रहा था. इस गिरफ्तारी के बाद कारोबारी वर्ग ने राहत की सांस ली है. लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ऐसे ही सख्त एक्शन लेती रही, तो अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है. गर्दनीबाग थाना प्रभारी ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में की गई है। जल्द ही बाकी फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
पटना में हाल के दिनों में पुलिस ने कई जगहों पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है. लगातार बढ़ते अपराध के बीच यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है.