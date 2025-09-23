पटना पुलिस और STF की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी पिता-पुत्र गिरफ्तार, 45 लाख नकद, एक पिस्टल और 35 कारतूस बरामद
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2934200
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

पटना पुलिस और STF की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी पिता-पुत्र गिरफ्तार, 45 लाख नकद, एक पिस्टल और 35 कारतूस बरामद

पटना पुलिस और एसटीएफ ने दीदारगंज थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी लाल बाबू गोप और उसके बेटे अभिषेक गोप को गिरफ्तार किया. इनके पास से 45 लाख 68 हजार 450 रुपये नकद, एक पिस्टल और 35 कारतूस बरामद हुए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:48 PM IST

Trending Photos

(फोटो- जेमिनी एआई) पटना पुलिस और STF ने छापेमारी कर पकड़ा कुख्यात अपराधी
(फोटो- जेमिनी एआई) पटना पुलिस और STF ने छापेमारी कर पकड़ा कुख्यात अपराधी

पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोमवार की देर रात दीदारगंज थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव में छापेमारी की. इस कार्रवाई में पटना के कुख्यात अपराधी लाल बाबू गोप और उसके बेटे अभिषेक गोप उर्फ अजीत को गिरफ्तार किया गया. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लाल बाबू गोप अपने ससुराल में छिपा हुआ है. सूचना की पुष्टि होते ही टीम ने छापेमारी की और दोनों को धर दबोचा.

गिरफ्तार लाल बाबू गोप पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट, रंगदारी वसूली, जुए का संचालन और जमीन पर अवैध कब्जा जैसे कई गंभीर आरोप हैं. ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने प्रेस वार्ता में बताया कि लाल बाबू गोप लंबे समय से फरार चल रहा था और पटना के अलावा आसपास के जिलों में भी उसका आपराधिक नेटवर्क फैला हुआ था. पिता-पुत्र मिलकर अपराध का साम्राज्य चला रहे थे और कई मामलों में उनकी संलिप्तता पाई गई है.

पुलिस ने छापेमारी के दौरान दोनों के पास से भारी मात्रा में नकदी और हथियार बरामद किए हैं. इनके पास से 45 लाख 68 हजार 450 रुपये नगद, एक पिस्टल और 35 जिंदा कारतूस मिले हैं. पुलिस का कहना है कि यह रकम अपराध से अर्जित की गई थी. बरामद रकम और हथियारों को सीज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरफ्तारी के बाद दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ करेगी ताकि इनके गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के बाद कई बड़े राज सामने आएंगे. ग्रामीण एसपी ने साफ कहा कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी और अपराध के इस नेटवर्क को खत्म किया जाएगा.

इनपुट- विक्रांत कुमार

ये भी पढ़ें- बेगूसराय MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व सांसद और भाजपा नेता समेत तीन दोषी करार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

patna news

Trending news

Begusarai News
बेगूसराय MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व सांसद और भाजपा नेता समेत तीन दोषी करार
Sitamarhi News
सीतामढ़ी में नेपाली नागरिकों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश
Congress Working Committee
Congress Working Committee Meeting: क्या है CWC? बिहार में बैठक के क्या हैं मायने?
Jharkhand news
झारखंड में होगी खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति, खिलाड़ियों को मिलेगी बेहतर ट्रेनिंग
Mukesh Sahni
Bihar Politics: मुकेश सहनी का ऐलान- महागठबंधन एकजुट, जल्द होगा सीट बंटवारे का फैसला
bihar chunav 2025
'NDA एक बार फिर सरकार बनाएगा', जहानाबाद में लवली आनंद ने किया दावा
Rahul Gandhi
वोटर अधिकार यात्रा के बाद पटना में CWC बैठक, राहुल लौटाएंगे कांग्रेस के बीते हुए दिन
Jan Suraaj
Bihar Politics: बगहा में जनसुराज का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब
Bihar News
एक साथ 60 महिला पुलिसकर्मी फूड प्वाइजनिंग की चपेट में, ये घटना चौंकाने वाली
Nishikant Dubey
BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना, राहुल-जयराम से पूछे तीखे सवाल
;