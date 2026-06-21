/केसरी एजेंसी मालिक के घर डकैती का खुलासा, पटना पुलिस ने अंतरराज्यीय 14 डकैतों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में असलहा बरामद

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए दानापुर डीएसपी-2 अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि बीती 17 मई को बिहटा के केसरी एजेंसी के मालिक के घर में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 14 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि बीती 19 जून की रात को बिहटा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहटा पाली हाल्ट के पास भोजपुर जिला निवासी फौजी की बाउंड्री वॉल पर कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में लगे हुए हैं. इसके बाद छापेमारी दल की ओर से रात में ही कार्रवाई की गई और मौके से 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया. अभियुक्तों के पास से दो देसी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस, चोरी में उपयोग होने वाले पेचकस, पिलास, गुलेल, ईंट और पत्थर बरामद हुए हैं. गिरफ्तार अपराधी बिहार, झारखंड ,महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश और यूपी के रहने वाले हैं.