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केसरी एजेंसी मालिक के घर डकैती का खुलासा, पटना पुलिस ने अंतरराज्यीय 14 डकैतों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में असलहा बरामद

Patna Crime News: बिहटा के केसरी एजेंसी के मालिक के घर में डकैती कांड का खुलासा करते हुए पटना पुलिस ने 14 अंतरराज्यीय डकैतों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह आरा के रमना मैदान में झोपड़ी बनाकर रहता था. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह ऐसे घरों को निशाना बनाता था, जो रेलवे लाइन से सटे हों.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 21, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:01 AM IST
केसरी एजेंसी मालिक के घर डकैती का खुलासा, पटना पुलिस ने अंतरराज्यीय 14 डकैतों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में असलहा बरामद
Image Credit: पटना पुलिस ने 14 डकैतों को गिरफ्तार किया

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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