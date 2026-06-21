/केसरी एजेंसी मालिक के घर डकैती का खुलासा, पटना पुलिस ने अंतरराज्यीय 14 डकैतों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में असलहा बरामद

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Patna Crime News: राजधानी पटना के बिहटा में केसरी एजेंसी के मालिक के घर हुई डकैती मामले का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने 14 अंतरराज्यीय डकैतों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए अभियुक्त झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार, भारी मात्रा जिंदा कारतूस और घटना में उपयोग किए गए कई सामानों को बरामद कर लिया है. बता दें कि बीती 17 मई को बिहटा के केसरी एजेंसी के मालिक के घर में भीषण डकैती हुई थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने टेक्निकल टीम के सहायता से जांच की और सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह बिहार के प्रमुख शहरों में सक्रिय था और डकैती जैसी घटना को अंजाम दिया करता था. राजधानी पटना के अलावा रोहतास, भोजपुर, बक्सर और गया जैसे जिलों में यह गिरोह काफी सक्रिय था. किसी को शक ना हो, इसके लिए यह गिरोह आरा के रमना मैदान में झोपड़ी बनाकर रहता था. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह ऐसे घरों को निशाना बनाता था, जो रेलवे लाइन से सटे हों.
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए दानापुर डीएसपी-2 अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि बीती 17 मई को बिहटा के केसरी एजेंसी के मालिक के घर में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 14 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि बीती 19 जून की रात को बिहटा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहटा पाली हाल्ट के पास भोजपुर जिला निवासी फौजी की बाउंड्री वॉल पर कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में लगे हुए हैं. इसके बाद छापेमारी दल की ओर से रात में ही कार्रवाई की गई और मौके से 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया. अभियुक्तों के पास से दो देसी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस, चोरी में उपयोग होने वाले पेचकस, पिलास, गुलेल, ईंट और पत्थर बरामद हुए हैं. गिरफ्तार अपराधी बिहार, झारखंड ,महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश और यूपी के रहने वाले हैं.