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पटनाः पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को धरा, डॉक्टर और कारोबारियों से लूट की साजिश नाकाम

Patna Crime News: पटना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों और कारोबारियों से लूट की साजिश रच रहे, तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पहली कार्रवाई बाईपास थाना क्षेत्र के डॉक्टर्स कॉलोनी के पास हुई, जबकि दूसरी कार्रवाई को अगमकुआं थाना इलाके में अंजाम दिया गया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 21, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:00 AM IST
पटनाः पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को धरा, डॉक्टर और कारोबारियों से लूट की साजिश नाकाम
Image Credit: पटनाः पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को धरा (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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