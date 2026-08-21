पटनाः पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को धरा, डॉक्टर और कारोबारियों से लूट की साजिश नाकाम

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राजधानी पटना में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पटना पूर्वी इलाके में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों और कारोबारियों से लूट की साजिश रच रहे, तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, अगमकुआं थाना पुलिस ने कई घरों में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को भी गिरफ्तार किया है. पूरे ऑपरेशन की जानकारी पूर्वी एसपी शैलजा ने दी.
पहली कार्रवाई बाईपास थाना क्षेत्र के डॉक्टर्स कॉलोनी के पास हुई. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान में कुछ अपराधी हथियार और शराब के साथ मौजूद हैं और बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं. सूचना के बाद DIU और बाईपास थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर तीन आरोपियों रोहित कुमार, रुस्तम उर्फ रफ्तार और रोहित कुमार उर्फ माही को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने इनके पास से दो देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 24 जिंदा कारतूस, दो मैगजीन, अंग्रेजी शराब, दो बाइक और मोबाइल बरामद किए हैं. पूछताछ में डॉक्टरों और कारोबारियों को निशाना बनाने की योजना का खुलासा हुआ. वहीं, अगमकुआं पुलिस ने गृहभेदन की घटनाओं में शामिल दीपक सहनी को गिरफ्तार किया.
आरोपी के पास से 165 ग्राम सोना, करीब 3.4 किलो चांदी के आभूषण, 80 हजार रुपये नकद, चोरी के औजार और बाइक बरामद हुई. पूछताछ में उसने करीब 15 लाख रुपये से अधिक की चोरी की बात स्वीकार की है. पुलिस अब उसके अन्य सहयोगियों और चोरी के सामान को खपाने वालों की तलाश में छापेमारी कर रही है.
रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा