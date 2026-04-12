पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी, राजधानी में लूटपाट करने वाले 5 बदमाशों को धरा, अवैध असलहा भी बरामद

Patna News: राजधानी पटना में बीते कुछ दिनों के अंदर लूट की कई घटनाएं सामने आई हैं. जिसके बाद पुलिस ने आज (रविवार, 12 अप्रैल) को बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में लगातार हो रही लूट की घटनाओं का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है. पिपलावों, बिक्रम, पियरपुरा और पालीगंज थाना क्षेत्रों में हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को धर दबोचा है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान आरव सिंह उर्फ विश्वजीत कुमार उर्फ चोखा, रविशंकर उर्फ शिरधर उर्फ देव, हरिकांत कुमार, राकेश कुमार और रौशन कुमार के रूप में हुई है.

पुलिस को आरोपियों के पास से चोरी की दो मोटरसाइकिल, 2.02 लाख रुपये की नकदी और अन्य लूट का सामान बरामद हुआ है. इसके अलावा इनके पास से 2 देशी पिस्टल, 1 कट्टा, 16 जिंदा कारतूस, 3 खोखा, 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप, और बैंकिंग दस्तावेज, पासबुक, चेकबुक भी बरामद किया गया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के नेतृत्व में गठित SIT टीम ने सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर पहले आरव सिंह को पकड़ा, जिसके बाद उसके निशानदेही पर पूरे गिरोह का खुलासा हुआ.

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सीटीएसपी पटना पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरोह क्षेत्र में संगठित तरीके से लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था और आगे भी इस नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश जारी है.

बता दें कि हाल ही में राजधानी के अंदर एक स्वर्ण व्यवसायी से करीब 15 किलो सोना लूट लिया था. आरोपियों ने फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी तक जारी है.

रिपोर्टः इश्तियाक