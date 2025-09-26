Patna News: पटना में एक हफ्ते में दूसरी बार मिला हथियारों का जखीरा, आखिर क्या चल रही प्लानिंग?

Patna Police Arrested 9 People: राजधानी पटना की पुलिस ने पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत चमडोरिया कैमासिकोह में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं. इसमें 5 रायफल, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 25 जिंदा कारतूस शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि इन अपराधियों के नेटवर्क और गतिविधियों का खुलासा करने के लिए लगातार पूछताछ की जा रही है. यह कार्रवाई पटना सिटी में अपराधियों के नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है.

उधर शाहपुर थाना क्षेत्र में अग्रहा होम्स सरारी के फेज-1 के फ्लैट नंबर 607 में बिहार STF की टीम ने भारी मात्रा में हथियार और बम बनाने की सामग्री बरामद की गई है. गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और पटना पुलिस ने देर रात यह छापेमारी की. फ्लैट से अवैध हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, जो संभावित रूप से किसी बड़े अपराध या आतंकी गतिविधि की योजना का हिस्सा हो सकती है. पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक, यह फ्लैट सरारी के एक स्थानीय निवासी का है, जिसे बिना पुलिस वेरीफिकेशन कराए किराये पर दिया गया था.

पुलिस की इस कार्रवाई ने इलाके में सनसनी फैला दी है. स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है, क्योंकि अग्रहा होम्स जैसे आवासीय परिसर में ऐसी गतिविधियां सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं. पुलिस ने फ्लैट को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य एकत्र करने के लिए बुलाया गया है. बता दें कि राजधानी में एक हफ्ते के भीतर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है. इससे पहले नौबतपुर थाना क्षेत्र के गुनवा गांव से दो कुख्यात अपराधियों को भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था. इन घटनाओं से राजधानी में किसी बड़ी साजिश के रचे जाने का संदेह हो रहा है. वहीं सवाल यह है कि राजधानी में इतनी बड़ी मात्रा में हथियार कहां से लाकर जमा किए रहे हैं?

