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Patna News: पटना में हथियार तस्करों पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', नौबतपुर में दबिश मारकर एक को धरा

Patna Crime News: दानापुर के नौबतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है. पुलिस को मौके से 2 देशी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. पकड़े गए आरोपी का नाम प्रवीण वर्मा बताया जा रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:33 AM IST

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पचना एसपी भानु प्रताप सिंह
पचना एसपी भानु प्रताप सिंह

Patna Crime News: राजधानी पटना में अवैध हथियारों के खिलाफ राजधानी पटना में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दानापुर के नौबतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है. गुप्त सूचना मिली कि छोटी कोपा गांव निवासी प्रवीण वर्मा अपने घर में अवैध हथियार छिपाकर रखा हुआ है. सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानू प्रताप सिंह के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ-02 और नौबतपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित किया गया. 

इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रवीण वर्मा के घर छापेमारी की, जहां से एक थैले में छिपाकर रखे गए 2 देशी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस मामले में नौबतपुर थाना मे आर्म्स एक्ट की धारा तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानू प्रताप सिंह ने बताया कि पटना लाए जा रहे अभियान के तहत दानापुर के नौबतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है. 

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उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि छोटी कोपा गांव निवासी प्रवीण वर्मा अपने घर में अवैध हथियार छिपाकर रखा हुआ है. इसी सूचना के आधार पर फुलवारीशरीफ-02 और नौबतपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित किया गया.

टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रवीण वर्मा के घर छापेमारी की, जहां से एक थैले में छिपाकर रखे गए 2 देशी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस मामले में नौबतपुर थाना मे आर्म्स एक्ट की धारा तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट- इश्तियाक

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