/पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी: 3 साल से फरार टॉप-10 अपराधी अमन उर्फ सागर दानापुर जंक्शन से गिरफ्तार

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पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी अमन उर्फ सागर को पटना एसटीएफ और पाटलिपुत्र थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दानापुर जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया. अमन पिछले तीन सालों से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था. उसके खिलाफ पाटलिपुत्र थाना, पत्रकार नगर थाना और बक्सर के थानों में रंगदारी, चेन स्नेचिंग, दारू की तस्करी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. फिलहाल गिरफ्तार अपराधी से गहन पूछताछ की जा रही है.
अन्य मामलों में संलिप्तता की जांच
पुलिस उसके आपराधिक नेटवर्क, फरारी के दौरान मिली मदद और अन्य मामलों में संलिप्तता की भी जांच कर रही है. पुलिस की माने तो गिरफ्तार अमन बेहद ही शातिर अपराधी है. वह पटना के पाटलिपुत्र और आसपास के इलाकों में घूम-घूमकर अकेली जा रही महिलाओं पर निशाना साधता और छिनैती कर फरार हो जाता. मिली जानकारी के अनुसार, अमन के खिलाफ शहर के कई थानों में चेन स्नेचिंग और लूटपाट से संबंधित मामले दर्ज है. आरोपी अमन लगभग 3 सालों से फरार चल रहा था और बार-बार अपना लोकेशन भी बदल रहा था. लेकिन इस बार पुलिस ने उसे दबोच लिया.
पटना पुलिस ने शेयर की जानकारी
इसके बारे में पटना पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा- पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पटना जिला का टॉप 10 वांछित अपराधी गिरफ्तार. आज 15 जुलाई, 2026 को आसूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पटना पुलिस और बिहार STF की संयुक्त कार्रवाई में पटना जिला का टॉप 10 वांछित अपराधी और पाटलिपुत्रा थाना कांड संख्या 398/23 में लूट के मामले में वांछित अभियुक्त सागर कुमार उर्फ अमन कुमार को पाटलिपुत्रा थानाक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पटना एवं बक्सर जिला के विभिन्न थानों में लूट सहित 05 कांड दर्ज है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा