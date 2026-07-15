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पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी: 3 साल से फरार टॉप-10 अपराधी अमन उर्फ सागर दानापुर जंक्शन से गिरफ्तार

Patna News: पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पटना एसटीएफ और पाटलिपुत्र थाना पुलिस ने 3 साल से फरार टॉप-10 अपराधी अमन उर्फ सागर को दानापुर जंक्शन से गिरफ्तार किया है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 15, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:14 PM IST
पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी: 3 साल से फरार टॉप-10 अपराधी अमन उर्फ सागर दानापुर जंक्शन से गिरफ्तार
Image Credit: पटना: अपराधी अमन उर्फ सागर गिरफ्तार (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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