/पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी: 3 साल से फरार टॉप-10 अपराधी अमन उर्फ सागर दानापुर जंक्शन से गिरफ्तार

पटना पुलिस ने शेयर की जानकारी

इसके बारे में पटना पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा- पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पटना जिला का टॉप 10 वांछित अपराधी गिरफ्तार. आज 15 जुलाई, 2026 को आसूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पटना पुलिस और बिहार STF की संयुक्त कार्रवाई में पटना जिला का टॉप 10 वांछित अपराधी और पाटलिपुत्रा थाना कांड संख्या 398/23 में लूट के मामले में वांछित अभियुक्त सागर कुमार उर्फ अमन कुमार को पाटलिपुत्रा थानाक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पटना एवं बक्सर जिला के विभिन्न थानों में लूट सहित 05 कांड दर्ज है.