Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /पटनाः सास की कनपटी पर कट्टा सटाकर खाली की तिजोरी, बहू ही निकली असली चालबाज! पुलिस ने 48 घंटे सुलझाया केस

पटनाः सास की कनपटी पर कट्टा सटाकर खाली की तिजोरी, बहू ही निकली असली चालबाज! पुलिस ने 48 घंटे सुलझाया केस

Patna News: गिरफ्तार आरोपियों में पवन कुमार (दीघा), कौशल कुमार (लक्ष्मीचक, शाहपुर), हिमांशु कुमार (दीघा) तथा प्रीति देवी (हथियाकांध) शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, इस लूटकांड की पूरी साजिश घर की बहू ने ही रची थी.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:09 AM IST
पटनाः सास की कनपटी पर कट्टा सटाकर खाली की तिजोरी, बहू ही निकली असली चालबाज! पुलिस ने 48 घंटे सुलझाया केस
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

About the Author

ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नालंदा, गया और भोजपुर की पारंपरिक कलाओं को मिला GI टैग... जानें क्या है इनकी खासियत
Bihar GI Tag3 min ago
2
Begusarai Cyber Crime42 min ago
3
patna news46 min ago
4
siwan news1 hr ago
5
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Bihar Weather1 hr ago