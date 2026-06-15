/पटनाः सास की कनपटी पर कट्टा सटाकर खाली की तिजोरी, बहू ही निकली असली चालबाज! पुलिस ने 48 घंटे सुलझाया केस

Patna Crime News: राजधानी पटना के दानापुर इलाके के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित हथियाकांध गांव में दिनदहाड़े हुए लूटकांड को पटना पुलिस ने 48 घंटे में सुलझा दिया है. यहां दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपये की लूट को अंजाम दिया गया था. इस सनसनीखेज मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि लूट की पूरी साजिश घर की बहू ने ही रची थी. पुलिस ने इस केस में बहू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, 12 जून को राजेंद्र साह के घर में हथियारबंद अपराधियों ने घुसकर बुजुर्ग महिला को बंधक बना लिया था और पिस्टल के बल पर नकदी व आभूषण लूटकर फरार हो गए थे. घटना के बाद शाहपुर थाना में कांड संख्या 243/26 दर्ज कर जांच शुरू की थी.