हाजीपुर से धरा गया बिहार का सबसे बड़ा दवा माफिया, बांग्लादेश तक फैला है नेटवर्क

Patna Police Arrested Drug Mafia Neeraj: बिहार के चर्चित दवा माफिया नीरज को पुलिस ने हाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ बिहार के विभिन्न थानों में डेढ़ दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. पूर्वी एसपी परिचय कुमार की निगरानी में गठित विशेष टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे नीरज को दबोचने में सफलता हासिल की. पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के डर से वह पटना छोड़कर दिल्ली भाग गया था और हाजीपुर में अपना नया नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था.

पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि पूछताछ में नीरज ने कई अहम खुलासे किए हैं. उसने स्वीकार किया है कि नशीले इंजेक्शन, प्रतिबंधित कफ सिरप और अन्य दवाओं की खेप बिहार से नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में भेजी जाती थी, जहां से इन्हें बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता था. वह असम और नागालैंड में एंटी स्नेक वेनम की भी सप्लाई करता था.

सूत्रों की मानें तो पुलिस दबिश का कारण नीरज दिल्ली भाग गया था. पटना में नेटवर्क तबाह होने के बाद अपने बिजनेस को हाजीपुर में स्थापित कर रहा था. इसी सिलसिले में चोरी चुपके हाजीपुर आता था, फिर निकल जाता था. इस बार पुलिस के पास उसके आने की सटीक इनपुट मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा गया.

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पुलिस जांच में सामने आया है कि नीरज पिछले 25 वर्षों से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था. वह पहले भी कदमकुआं और पीरबहोर थाना क्षेत्र के मामलों में जेल जा चुका है. पुलिस अब उसके नेटवर्क से जुड़े सप्लायरों और सहयोगियों की तलाश में जुटी है. अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से नशीली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है.

रिपोर्ट- प्रकाश कुमार सिन्हा