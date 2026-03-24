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वाशिंग एक्सप्रेस फ्रेंचाइजी के नाम पर करोड़ों डकारने वाला राहुल गिरफ्तार, पटना से गुरुग्राम तक बिछाया था जाल

Bihar Crime News: पटना पुलिस ने गुरुग्राम से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी में शामिल आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया है. यह वाशिंग एक्सप्रेस फ्रेंचाइजी के नाम पर करोड़ों रुपए डकार चुका है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 06:51 PM IST

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पटना पुलिस ने गुरुग्राम से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी में शामिल आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया
पटना पुलिस ने गुरुग्राम से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी में शामिल आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया

Patna News: हरियाणा के गुरुग्राम से पटना के गांधी मैदान थाना की पुलिस ने करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ गांधी मैदान थाना समेत पटना के कई थानों में पहले से मामले दर्ज हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, बीते साल दिसंबर और इस साल जनवरी में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे. इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन वह फरार चल रहा था.

पटना सेंट्रल दीक्षा सिटी ने बताया कि तकनीकी जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में मिली. इसके बाद गांधी मैदान थाना की टीम तुरंत वहां पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि राहुल वाशिंग एक्सप्रेस लांड्री की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर पटना के कई लोगों से ठगी कर चुका है. वह लोगों को झूठा झांसा देकर मोटी रकम ऐंठता था. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले का खुलासा मंगलवार को किया जाएगा.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

यह भी पढ़ें: पटना पहुंचने से पहले ही थम गईं स्मृति की सांसें, स्कूल में हुई पिटाई ने छीन ली मासूम

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