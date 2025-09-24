पटना में किसके लिए जमा हो रहे थे हथियार? पुलिस ने दबोचा आर्म्स सप्लायर, हुआ ये खुलासा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2934458
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

पटना में किसके लिए जमा हो रहे थे हथियार? पुलिस ने दबोचा आर्म्स सप्लायर, हुआ ये खुलासा

Patna Crime News: पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्म्स सप्लाई करने वाले गैंग के दो सदस्य को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि ये लोग पटना के ग्रामीण इलाकों में अपराधियों से ऊंचे दामों पर बेचा करते थे. हथियार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 24, 2025, 08:28 AM IST

Trending Photos

पटना में क्या कुछ बड़ा होने वाला था? आर्म्स सप्लाई करने वाले पुलिस ने दबोचा
पटना में क्या कुछ बड़ा होने वाला था? आर्म्स सप्लाई करने वाले पुलिस ने दबोचा

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने पटना में आर्म्स सप्लाई करने वाले गैंग के दो सदस्य को गिरफ्तार किया है. दरअसल, नौबतपुर थाना क्षेत्र के गुनवा गांव से दो कुख्यात अपराधी को चार देसी कट्टा, दो पिस्तौल, दो मैगजीन और 39 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी राकेश कुमार और कुंदन कुमार किसी बड़ी अपराध की योजना को अंजाम देने की फिराक में थे. 

वहीं, जब इसकी भनक सिटी एसपी वेस्ट को लगी तो फुलवारी डीएसपी नौबतपुर डीएसपी नौबतपुर थाना अध्यक्ष समेत एक टीम गठित की. उन्होंने टीम गठित कर गुनवा गांव में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान आरोपी राकेश के घर से आर्म्स का जखीरा पुलिस के हाथ लगा, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने कुंदन के घर भी छापेमारी की. वहां से भी एक देसी कट्टा, दो मैगजीन पुलिस को बरामद हुई. 

सिटी एसपी वेस्ट ने बताया कि यह दोनों अपराधी पटना के ग्रामीण इलाके के अन्य अपराधियों को हथियार मुहैया कराते थे और उसे ऊंचे दामों पर बेचा करते थे. पुलिस को सूचना मिली थी कि इन अपराधियों की तरफ से किसी की हत्या करने की योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने एक टीम बनाकर छापेमारी की.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पटना पुलिस और STF की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी पिता-पुत्र गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि छापेमारी में यह लोग दोनों अपराधी को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से चार देसी कट्टा, दो पिस्टल और 39 जिंदा कारतूस समेत दो मैगजीन और मोबाइल फोन, धारदार हथियार पुलिस को मिली है. पुलिस उनकी अपराधी इतिहास खंगाल रही है. इसमें एक अपराधी पूर्व से ही अपराधी रहा है और कई बार जेल जा चुका है.

रिपोर्ट:इश्तियाक खान

यह भी पढ़ें:बेतिया पुलिस से पटना पुलिस ने सीखा गुडवर्क, सिर्फ 6 घंटे में अपहरण केस का खुलासा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
पटना में किसके लिए जमा हो रहे थे हथियार? पुलिस ने दबोचा आर्म्स सप्लायर,हुआ ये खुलासा
bihar chunav 2025
Bihar Election 2025 Live: पटना में CWC की बैठक आज, खरगे ने संभाली कमान, सोनिया, राहुल और प्रियंका आज पहुचेंगे
Ranchi News
रांची में नशा तस्करों पर NCB का 'सर्जिकल स्ट्राइक', 48.6 लाख की संपत्ति जब्त
Supaul News
सुपौल में बड़ा हादसा, नदी में नाव पलटने से 12 डूबे, एक महिला की मौत, 4 लापता
Jehanabad news
टॉयलेट करने जा रहा था बीए का स्टूडेंट सुमित, तभी गिरा ठनका और चली गई जान
CM nitish kumar
आज से सीएम नीतीश बदल देंगे कैमूर वासियों की किस्मत! 178 योजनाओं का देंगे गिफ्ट,जानें
BJP MLA Nisha Singh
'आप मुझे वोट मत देना', जनता के सवाल पर भड़कीं बीजेपी विधायक निशा सिंह
Neeraj Singh Babloo
मंत्री नीरज सिंह बबलू के बंदूक वाले बयान पर मचा घमासान, VIP नेता ने किया तीखा पलटवार
patna news
पटना पुलिस और STF की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी पिता-पुत्र गिरफ्तार
Begusarai News
बेगूसराय MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व सांसद और भाजपा नेता समेत तीन दोषी करार
;