पटना में किसके लिए जमा हो रहे थे हथियार? पुलिस ने दबोचा आर्म्स सप्लायर, हुआ ये खुलासा

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने पटना में आर्म्स सप्लाई करने वाले गैंग के दो सदस्य को गिरफ्तार किया है. दरअसल, नौबतपुर थाना क्षेत्र के गुनवा गांव से दो कुख्यात अपराधी को चार देसी कट्टा, दो पिस्तौल, दो मैगजीन और 39 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी राकेश कुमार और कुंदन कुमार किसी बड़ी अपराध की योजना को अंजाम देने की फिराक में थे.

वहीं, जब इसकी भनक सिटी एसपी वेस्ट को लगी तो फुलवारी डीएसपी नौबतपुर डीएसपी नौबतपुर थाना अध्यक्ष समेत एक टीम गठित की. उन्होंने टीम गठित कर गुनवा गांव में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान आरोपी राकेश के घर से आर्म्स का जखीरा पुलिस के हाथ लगा, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने कुंदन के घर भी छापेमारी की. वहां से भी एक देसी कट्टा, दो मैगजीन पुलिस को बरामद हुई.

सिटी एसपी वेस्ट ने बताया कि यह दोनों अपराधी पटना के ग्रामीण इलाके के अन्य अपराधियों को हथियार मुहैया कराते थे और उसे ऊंचे दामों पर बेचा करते थे. पुलिस को सूचना मिली थी कि इन अपराधियों की तरफ से किसी की हत्या करने की योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने एक टीम बनाकर छापेमारी की.

उन्होंने कहा कि छापेमारी में यह लोग दोनों अपराधी को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से चार देसी कट्टा, दो पिस्टल और 39 जिंदा कारतूस समेत दो मैगजीन और मोबाइल फोन, धारदार हथियार पुलिस को मिली है. पुलिस उनकी अपराधी इतिहास खंगाल रही है. इसमें एक अपराधी पूर्व से ही अपराधी रहा है और कई बार जेल जा चुका है.

रिपोर्ट:इश्तियाक खान

