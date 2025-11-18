Advertisement
Patna News: पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला, शराब बरामदगी के दौरान हुआ पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल

Patna Crime News: शराब बरामदगी के दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. पुलिस टीम पर हमले की खबर के बाद इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई है और उपद्रवियों की छापेमारी की जा रही है. इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:56 AM IST

गर्दनीबाग पुलिस थाना
Attack On Patna Police: राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां शराब माफियाओं की ओर से पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, पटना के यारपुर डोमखाना में उत्पाद टीम पर हमला हुआ है. यहां शराब बरामदगी के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इस घटना में 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. इनमें से एक पुलिसकर्मी सिर फटा गया है. इस दौरान पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई. घटना गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस टीम पर हमले की खबर के बाद इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई है और उपद्रवियों की छापेमारी की जा रही है. इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं कई संदिग्ध घर छोड़ कर फरार हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार (17 नवंबर) की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि यारपुर झोपड़पट्टी में शराब की खरीद-बिक्री हो रही है. इस सूचना के बाद गर्दनीबाग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. रात करीब 10 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां प्रभात मांझी सहित दो लोग शराब के नशे में मिले. पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और पथराव कर दिया. इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की जीप भी तोड़ डाली. भीड़ की ओर से हुई पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी का सिर फट गया और वो जख्मी हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं घटना के बाद से मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है.

Add Zee News as a Preferred Source

उधर, पटना के दीघा जेपी सेतु पर सोमवार देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की. नियमित जांच अभियान के दौरान एक तेज रफ्तार XUV को रोकने पर उसके डैशबोर्ड और केबिन से ढाई लाख रुपये नकद और 14.100 किलोग्राम चांदी बरामद की गई. भारी मात्रा में नकदी और चांदी मिलने के बाद गाड़ी में सवार एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है. जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गंगा पार से आने वाले वाहनों की विशेष जांच की जा रही थी. इसी क्रम में सेतु पर तैनात पुलिस टीम ने संदिग्ध दिख रही XUV को रोका. तलाशी के दौरान चांदी की ईंटें और नकदी मिलने पर पुलिस ने आयकर विभाग को तुरंत सूचित कर दिया. हिरासत में लिया गया व्यक्ति मूल रूप से मुजफ्फरपुर का निवासी है और गंगा पथ से होते हुए दीघा की ओर आ रहा था.

