Khan Sir: खान सर उर्फ फैजल खान ने करवाई थी फायरिंग, पटना पुलिस ने धारा 109 के तहत दर्ज किया केस, गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी

FIR On Khan Sir: पटना में स्थित कोचिंग संस्थान 'खान ग्लोबल स्डटी' पर कथित तौर पर हुए हमले मामले में अब खुद खान सर उर्फ फैजल खान बुरी तरह से फंस चुके हैं. आरोप है कि उन्होंने अपने कोचिंग संस्थान को प्रमोट करने के लिए खुद ही हमला की स्क्रिप्ट तैयार की थी. कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी मामले में अब पटना पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पटना के कदमकुआं थाने में खान सर पर हत्या के प्रयास (BNS की धारा-109) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पटना पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं, फैजल खान फरार हैं.

'खान ग्लोबल स्डटी' के बाहर गोलीकांड से जुड़े कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, उनमें खान सर के गार्ड ही फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इन वीडियोज के आधार पर पटना पुलिस ने फैजल खान के दो गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने पूरी सच्चाई उगल दी. सूत्रों के अनुसार, गार्ड्स ने पुलिस पूछताछ में बताया कि खान सर के कहने पर ही उन्होंने फायरिंग की थी. गार्ड के बयान पर ही शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

उधर, इस मामले ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उनकी रिहाई के लिए गुरुवार को हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरे और गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर विरोध-प्रदर्शन किया था. छात्रों ने हाथों में पट्टी बांधकर और कैंडल जलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रशासन से रोशन आनंद को रिहा करने की मांग की थी. जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को समझा-बुझाकर वहां से वापस भेज दिया था.

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रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा