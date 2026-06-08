/Khan Sir: बिहार पुलिस का दंभ भरते हैं CM सम्राट, फैजल खान उर्फ खान सर को छू भी न सकी, आज दायर हो सकती है अग्रिम जमानत याचिका

राज्य चुनें
Khan Sir Latest News: फैजल खान उर्फ खान सर कहां हैं? आज की तारीख में पटना पुलिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है. फैजल खान पर जब से FIR दर्ज हुई है, वे गायब हो गए हैं. पटना पुलिस उनकी (खान सर) तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन उनका कोई सुराग हासिल नहीं कर सकी है. शनिवार (6 जून) को खान सर के सरेंडर करने की अटकलबाजी के बीच उनके वकील मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर करने पर विचार किया जा सकता है. लिहाजा, आज (सोमवार, 8 जून) फिर से कोर्ट परिसर में गहमा-गहमी देखने को मिल सकती है. खान सर का अगला कदम क्या होगा? इससे बड़ा सवाल यह है कि पटना पुलिस ने अभी तक इस केस में क्या किया है?
क्या है पूरा मामला?
पटना पुलिस की कार्यशैली पर बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर यह मामला क्या है और क्यों इस पर इतना बवाल मचा हुआ है? दरअसल, 2 जून को फैजल खान उर्फ खान सर की कोचिंग सेंटर 'खान ग्लोबल स्टडीज' पर कथित रूप से हमला हुआ था. फैजल खान की ओर से इस हमले का आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के रौशन आनंद पर लगाया गया था. फैजल खान की शिकायत पर पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.
खान सर क्यों लपेटे में आए?
रौशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद 'ज्ञान बिंदु' की ओर से इस हमले से जुड़े कुछ वीडियो जारी किए गए, जिसमें खान सर के गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दिए. वीडियो की जांच में सामने आया कि खान सर के गार्ड्स ने ही गोलीबारी की थी. जिसके बाद पुलिस ने दो गार्ड्स को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें खान सर ने ही फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था. गार्ड्स के मुताबिक, फैजल खान उर्फ खान सर ने उनसे कहा था कि गोली चलाओ जो होगा, मैं देख लूंगा. इसके बाद उसने गोली चलाई थी. गार्ड के बयान पर पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
FIR के बाद से फरार हैं खान सर
फैजल खान उर्फ खान सर पर जब से FIR हुई, वह फरार हैं. उन्हें शुक्रवार (5 जून) की सुबह आखिरी बार देखा गया था. वह खुद मीडिया के सामने आए थे और पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया था, लेकिन इसके बाद से वह लापता हैं. पटना पुलिस के दावों के अनुसार, शुक्रवार से लगातार उनकी (फैजल खान) तलाश में छापेमारी की जा रही है. इस दौरान उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों के घर पर भी दबिश डाली गई, लेकिन वहां भी फैजल खान का कोई सुराग नहीं मिला. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपनी पुलिस पर बड़ा गर्व है. बिहार पुलिस की दम पर वो प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सीएम के इस सपने को पटना पुलिस पलीता लगा रही है. बीते तीन में पटना पुलिस ने क्या काम किया, अब इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं.