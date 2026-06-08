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Khan Sir: बिहार पुलिस का दंभ भरते हैं CM सम्राट, फैजल खान उर्फ खान सर को छू भी न सकी, आज दायर हो सकती है अग्रिम जमानत याचिका

Khan Sir News: आज (सोमवार, 8 जून) फिर से कोर्ट परिसर में गहमा-गहमी देखने को मिल सकती है. खान सर का अगला कदम क्या होगा? इससे बड़ा सवाल यह है कि पटना पुलिस ने अभी तक इस केस में क्या किया है?

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 08, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:11 AM IST
Khan Sir: बिहार पुलिस का दंभ भरते हैं CM सम्राट, फैजल खान उर्फ खान सर को छू भी न सकी, आज दायर हो सकती है अग्रिम जमानत याचिका
Image Credit: खान सर (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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