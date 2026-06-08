/Khan Sir: बिहार पुलिस का दंभ भरते हैं CM सम्राट, फैजल खान उर्फ खान सर को छू भी न सकी, आज दायर हो सकती है अग्रिम जमानत याचिका

फैजल खान उर्फ खान सर पर जब से FIR हुई, वह फरार हैं. उन्हें शुक्रवार (5 जून) की सुबह आखिरी बार देखा गया था. वह खुद मीडिया के सामने आए थे और पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया था, लेकिन इसके बाद से वह लापता हैं. पटना पुलिस के दावों के अनुसार, शुक्रवार से लगातार उनकी (फैजल खान) तलाश में छापेमारी की जा रही है. इस दौरान उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों के घर पर भी दबिश डाली गई, लेकिन वहां भी फैजल खान का कोई सुराग नहीं मिला. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपनी पुलिस पर बड़ा गर्व है. बिहार पुलिस की दम पर वो प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सीएम के इस सपने को पटना पुलिस पलीता लगा रही है. बीते तीन में पटना पुलिस ने क्या काम किया, अब इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं.