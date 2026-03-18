तस्करी के अड्डे पर रेड, पुलिस पर हमला: पटना पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर महिला तस्कर को किया गिरफ्तार

Patna Latest News: पटना में नारकोटिक्स टीम पर भीड़ की तरफ से हमला करने की घटना घटी. वहीं, आरोपी को छुड़ाने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया. पटना पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है.
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Patna News: बिहार की राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित चिन्ना कोठी में नारकोटिक्स टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. मंगलवार को नारकोटिक्स विभाग की टीम ने इलाके में छापेमारी कर मादक पदार्थ के साथ आकाश धांगर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था.
छापेमारी के दौरान आरोपी को छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में शरारती तत्व मौके पर पहुंच गए और टीम पर हमला कर दिया. हालात को काबू में करने के लिए नारकोटिक्स टीम को दो राउंड फायरिंग करनी पड़ी. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
घटना को गंभीरता से लेते हुए पटना पुलिस ने बुद्धा कॉलोनी थाने में 7 नामजद और करीब 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इसी कड़ी में बुधवार को भी पुलिस ने चिन्ना कोठी इलाके में छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान महिला तस्कर आरती उर्फ होठलाली को गिरफ्तार किया गया है.
एएसपी लॉ एंड ऑर्डर-1 कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और घटना में शामिल किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा. इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और आगे भी सघन छापेमारी जारी.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा
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