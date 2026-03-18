Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3145672
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

तस्करी के अड्डे पर रेड, पुलिस पर हमला: पटना पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर महिला तस्कर को किया गिरफ्तार

Patna Latest News: पटना में नारकोटिक्स टीम पर भीड़ की तरफ से हमला करने की घटना घटी. वहीं, आरोपी को छुड़ाने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया. पटना पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:15 PM IST

Trending Photos

पटना में नारकोटिक्स टीम पर हमला: आरोपी को छुड़ाने पहुंचे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई
पटना में नारकोटिक्स टीम पर हमला: आरोपी को छुड़ाने पहुंचे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई

Patna News: बिहार की राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित चिन्ना कोठी में नारकोटिक्स टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. मंगलवार को नारकोटिक्स विभाग की टीम ने इलाके में छापेमारी कर मादक पदार्थ के साथ आकाश धांगर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था.

छापेमारी के दौरान आरोपी को छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में शरारती तत्व मौके पर पहुंच गए और टीम पर हमला कर दिया. हालात को काबू में करने के लिए नारकोटिक्स टीम को दो राउंड फायरिंग करनी पड़ी. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घटना को गंभीरता से लेते हुए पटना पुलिस ने बुद्धा कॉलोनी थाने में 7 नामजद और करीब 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इसी कड़ी में बुधवार को भी पुलिस ने चिन्ना कोठी इलाके में छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान महिला तस्कर आरती उर्फ होठलाली को गिरफ्तार किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एएसपी लॉ एंड ऑर्डर-1 कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और घटना में शामिल किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा. इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और आगे भी सघन छापेमारी जारी.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

यह भी पढ़ें: पटना में नारकोटिक्स टीम पर हमला, छापेमारी के दौरान पथराव, एक आरोपी गिरफ्तार

TAGS

Patna policeBihar News

Trending news

Bhojpuri song
भोजपुरी के वो गाने जिन्हें छुपकर सुनते हैं लोग! यहां जान लीजिए
Bihar News
क्या बिहार में गर्लफ्रेंड से शादी करने पर सच में मिल रहे 2.5 लाख रुपये? जानें सच
bihar police transfer
बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल: अजय कुमार पाण्डेय बने मद्य निषेध के DIG, लखीसराय और नवग
Madhubani News
'यह महिला सभी से ग्रुप लोन लेकर पैसा ठग ली', मधुबनी में दबंगों ने खंभे से बांधकर की
Ranchi News
'चूल्हा बुझ रहा, रोजगार छिन रहा', रांची में CPI(ML) का केंद्र के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन
Ranchi News
'चूल्हा बुझ रहा, रोजगार छिन रहा', रांची में CPI(ML) का केंद्र के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन
Bihar News
बेगूसराय में वीडियोग्राफर की मौत पर महासंग्राम: चेरिया बरियारपुर थाना गेट जाम
Bihar News
बेगूसराय में वीडियोग्राफर की मौत पर महासंग्राम: चेरिया बरियारपुर थाना गेट जाम
patna news
पटना: होटल के कमरे में दोस्त संग मिली महिला, पति और मायके वालों ने किया हंगामा
Neeraj Kumar JDU
नीरज कुमार का चैलेंज: तेजस्वी में हिम्मत है तो फैसल रहमान को पार्टी से निकालें