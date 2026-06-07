/Khan Sir: पथराव के आरोपी को बेउर जेल और फायरिंग के आरोपी के साथ छापे का खेल, पटना पुलिस का डबल स्टैंडर्ड!

राज्य चुनें
Khan Sir Case Update: पटना के 'खान ग्लोबल स्टडीज' कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हंगामे, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के मामले में पटना पुलिस का डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है. इस मामले में फैजल खान उर्फ खान की एक शिकायत पर पुलिस ने 'ज्ञान बिंदू कोचिंग' के संचालक रौशन आनंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. वहीं जब इस पूरे कांड फैजल खान खुद नामजद हुए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई. गिरफ्तारी तो दूर की बात पुलिस तो खान सर का पता तक नहीं लगाने में नाकाम रही है. पुलिस के इस रवैये को देखकर लगता है कि अब खान सर सीधा कोर्ट जाएंगे और वहां से एंटीसिपेटरी बेल (अग्रिम जमानत) लेने की कोशिश करेंगे.
इस पूरे विवाद में पटना पुलिस की बड़ी नाकामी सामने आई है. पुलिस ने पहले ज्ञान बिंदू कोचिंग संचालक को बिना ठोस जांच के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और बाद में खान सर के गार्ड का वीडियो सामने आने पर अपने बयान से पलट गई. गार्ड के बयान पर खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन खान सर की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पुलिस पर आरोप है कि भारी दबाव के कारण उन्होंने त्वरित और निष्पक्ष जांच करने में लापरवाही बरती है.
शनिवार (6 जून) को यह चर्चा थी कि खान सर पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं. पुलिस और मीडिया की नजर भी कोर्ट पर टिकी थी, लेकिन दिनभर इंतजार के बाद भी खान सर वहां नहीं पहुंचे. इतना ही नहीं, उनकी ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल नहीं की गई. खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने साफ कहा है कि उनके मुवक्किल सरेंडर नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि सोमवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी. वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. खान सर का नाम बाद में जोड़ा गया है.
दिलचस्प बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद खुद खान सर ने कहा था कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे. उन्होंने कहा था कि वे कानून का पालन करेंगे, लेकिन अब वे फरार चल रहे हैं. उनके सामने नहीं आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. उधर, अब सबकी नजर सोमवार (8 जून) पर टिकी हैं. देखना होगा कि खान सर अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करते हैं या फिर इस मामले में कोई नया मोड़ सामने आता है.