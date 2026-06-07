Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /Khan Sir: पथराव के आरोपी को बेउर जेल और फायरिंग के आरोपी के साथ छापे का खेल, पटना पुलिस का डबल स्टैंडर्ड!

Khan Sir: पथराव के आरोपी को बेउर जेल और फायरिंग के आरोपी के साथ छापे का खेल, पटना पुलिस का डबल स्टैंडर्ड!

Khan Sir News: 'ज्ञान बिंदू कोचिंग' के संचालक रौशन आनंद को पटना पुलिस ने पथराव के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. वहीं जब फैजल खान उर्फ खान सर लपेटे में आए तो पुलिस उन्हें पकड़ने में अबतक नाकाम रही है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 07, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:43 PM IST
Khan Sir: पथराव के आरोपी को बेउर जेल और फायरिंग के आरोपी के साथ छापे का खेल, पटना पुलिस का डबल स्टैंडर्ड!
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रौशन आनंद को सीधा जेल और फैजल खान के लिए छापे का खेल, पटना पुलिस का डबल स्टैंडर्ड!
khan sir6 min ago
2
Saharsa news22 min ago
3
Jehanabad news1 hr ago
4
Jamui News1 hr ago
5
Vikramshila Setu News1 hr ago