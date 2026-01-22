Patna News: पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात परमानंद यादव का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

Patna News: पटना के मसौढ़ी में पुलिस और अपराधियों के बीच हुआ एनकाउंटर हुआ है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात परमानंद यादव मुठभेड़ में गोली लगने से घायल है.
Patna News: पटना के मसौढ़ी में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात परमानंद यादव गोली लगने से घायल है, उसे पैर में गोली लगी है. फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. घायल पर पहले से 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है.
कुख्यात अपराधी मुठभेड़ में घायल
पटना पुलिस द्वारा बिहार STF के सहयोग से आज (22 जनवरी) बेउर थानांतर्गत पकड़े गए अपराधियों में से एक कुख्यात अपराधी बाइक से जहानाबाद की ओर फरार होने की कोशिश कर रहा था. इस संबंध में बेउर थाना द्वारा तत्काल मसौढ़ी थाना को सूचना दी गई. प्राप्त सूचना पर मसौढ़ी थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित मार्गों पर वाहन जांच प्रारंभ की गई. जांच के दौरान एक बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस के निर्देशों को न मानते हुए वह भागने का प्रयास करने लगा और संतुलन बिगड़ने से गिर पड़ा. इसके बाद अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग प्रारंभ कर दी गई.
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध
पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और अभियुक्त के पैर में गोली लगी. घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटनास्थल से सबूतों को इकट्ठा करने के लिए FSL टीम को बुलाया गया है. घायल अपराधी की पहचान परमानंद यादव, निवासी लातेहार जिला, झारखंड के रूप में हुई है. अभियुक्त के विरुद्ध हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर श्रेणी के 20 से अधिक आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. यह अपराधी राहुल सिंह गैंग से संबंधित है, जिसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है.
