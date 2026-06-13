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Patna Encounter: पटना पुलिस पर फायरिंग करने वाला कुख्यात हैदर मारा गया, SHO और दारोगा को मारी थी गोली

Patna Crime News: पटना में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले कुख्यात अपराधी हैदर ने दम तोड़ दिया है. पुलिस पर हुए जानलेवा हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई में हैदर को गोली लगी थी, इलाज के दौरान बदमाश ने दम तोड़ दिया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 13, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:35 AM IST
Patna Encounter: पटना पुलिस पर फायरिंग करने वाला कुख्यात हैदर मारा गया, SHO और दारोगा को मारी थी गोली
Image Credit: कुख्यात हैदर मारा गया

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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