Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3061134
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna News: नए साल के दूसरे दिन ही पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का किया एनकाउंटर

Patna Encounter: मो. अनावर आलम हत्याकांड में मैनेजर राय भी शामिल था. पुलिस उसको लंबे समय से तलाश कर रही थी. नए साल पर पटना पुलिस को उसकी सूचना मिली और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे धर दबोचने में कामयाबी हासिल की.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:36 AM IST

Trending Photos

कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का एनकाउंटर
कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का एनकाउंटर

Patna Police Encounter Criminal Manager Rai:पटना के दानापुर इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पुलिस ने कुख्यात अपराधी मैनेजर राय को एनकाउंटर के बाद धर-दबोचा. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगी है. पुलिस ने इलाज के लिए उसे पटना एम्स में भर्ती कराया है. जानकारी के मुताबिक, दानापुर अनुमंडल के खगौल थाना क्षेत्र अंतर्गत खगौल इलाके में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच गुरुवार (01 जनवरी) की देर रात मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एम्स पटना में भर्ती कराया गया है. 

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अपराधी मैनेजर राय वर्ष 2022 में खगौल थाना क्षेत्र में हुए डॉ. मो. अनावर आलम हत्याकांड में शामिल रहा है. इसके अलावा उस पर रंगदारी, लूट, हत्या और अन्य संगीन आपराधिक मामलों सहित करीब एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी. बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मैनेजर राय खगौल इलाके में मौजूद है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की. खुद को घिरता देख अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें अपराधी घायल हो गया. इसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.

ये भी पढ़ें- 1...2...3...4...5 नहीं पूरे 6 बार युवक के सिर पर चाकू से वार, छपरा में 'जंगलराज'

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद करने की बात कही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और अपराधी के आपराधिक नेटवर्क की भी पड़ताल की जाएगी. इससे पहले बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने 50 हजार के इनामी नक्सली दयानंद मालाकार को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. जानकारी के मुताबिक, दयानंद मालाकार की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन माओवादी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद जवाबी कारवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दयानंद मारा गया. गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी.

रिपोर्ट- इश्तियाक खान

TAGS

patna newsBihar Police encounter

Trending news

patna news
पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का किया एनकाउंटर
nitish kumar
CM नीतीश के लिए जबरदस्त रहा 2025, साल 2026 मे JDU के सामने होंगी ये नई चुनौतियां
Bihar Weather
अगर आज बारिश हो जाए तो फसल को नुकसान होगा या फायदा? बिहार के लिए IMD की बड़ी चेतावनी
Neelkamal Singh
नीलकमल सिंह का New Year धमाका, 'दारु के पेटी' और रक्षा गुप्ता संग लूट ली महफिल
CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया बिहार डायरी, बताया 2026 का पूरा कैलेंडर
Jamui News
नया साल, नई छुट्टी! जमुई में 5वीं क्लास तक के स्कूल बंद, जानें कब तक
Bihar News
1...2...3...4...5 नहीं पूरे 6 बार युवक के सिर पर चाकू से वार, छपरा में 'जंगलराज'
Katihar News
बेटी के लिए केक लेने गया था पिता, अपराधियों ने मुख में सटाकर मारी गोली, मौत
Tej Pratap Yadav
'जन्मदिन मुबारक हो, मां', 6 महीने बाद अपनी माता राबड़ी देवी से मिले तेज प्रताप यादव
Dhanbad News
New Year पर गोलियों की गूंज से थर्राया धनबाद, बाइक सवारों ने की सरेआम फायरिंग