Patna News: नए साल के दूसरे दिन ही पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का किया एनकाउंटर

Patna Police Encounter Criminal Manager Rai:पटना के दानापुर इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पुलिस ने कुख्यात अपराधी मैनेजर राय को एनकाउंटर के बाद धर-दबोचा. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगी है. पुलिस ने इलाज के लिए उसे पटना एम्स में भर्ती कराया है. जानकारी के मुताबिक, दानापुर अनुमंडल के खगौल थाना क्षेत्र अंतर्गत खगौल इलाके में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच गुरुवार (01 जनवरी) की देर रात मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एम्स पटना में भर्ती कराया गया है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अपराधी मैनेजर राय वर्ष 2022 में खगौल थाना क्षेत्र में हुए डॉ. मो. अनावर आलम हत्याकांड में शामिल रहा है. इसके अलावा उस पर रंगदारी, लूट, हत्या और अन्य संगीन आपराधिक मामलों सहित करीब एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी. बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मैनेजर राय खगौल इलाके में मौजूद है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की. खुद को घिरता देख अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें अपराधी घायल हो गया. इसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.

घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद करने की बात कही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और अपराधी के आपराधिक नेटवर्क की भी पड़ताल की जाएगी. इससे पहले बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने 50 हजार के इनामी नक्सली दयानंद मालाकार को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. जानकारी के मुताबिक, दयानंद मालाकार की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन माओवादी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद जवाबी कारवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दयानंद मारा गया. गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी.

रिपोर्ट- इश्तियाक खान