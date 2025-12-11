Advertisement
Patna Encounter: पटना में सुबह-सुबह गरजीं पुलिस की बंदूकें, 'ऑपरेशन लंगड़ा' में कुख्यात बदमाश घायल

Patna Crime News: पटना में आज सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान कुख्यात बदमाश राकेश कुमार को पैर में गोली लगी है. घायल अवस्था में उसे तुरंत एम्स पटना में भर्ती कराया गया है. एसपी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी देखने को मिल सकती है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:22 PM IST

पटना पुलिस ने एनकाउंटर किया
Patna Police Encounter: बिहार का गृह विभाग इस बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला है. सम्राट के हाथों में कमान आते ही यूपी स्टाइल में बिहार पुलिस की बंदूकें भी आग उगलने लगी हैं और प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा की शुरुआत हो चुकी है. इसी कड़ी में पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर में आज (गुरुवार, 11 दिसंबर) सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश राकेश कुमार के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने उसे घायल अवस्था में तुरंत एम्स पटना में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, बदमाश राकेश कुमार मूल रूप से पिपरा थाना क्षेत्र के सहबजपुरा का रहने वाला है और पिछले कई दिनों से एक बैंक कर्मी से रंगदारी मांग रहा था. बैंक कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी. जब पुलिस टीम ने मुरादपुर में राकेश को पकड़ने की कोशिश की तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह बड़ी सफलता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पटना पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराध और रंगदारी मांगने वालों पर अब सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पटना पुलिस का “ऑपरेशन लगड़ा” के तहत यह कार्रवाई अपराधियों में दहशत और आम लोगों में भरोसा दोनों बढ़ा रही है. पुलिस के तमाम बडे़ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और बड़ी बारीकी से उसकी जांच-पड़ताल की. एनकाउंटर की सच्चाई जानने के लिए FSL की टीम भी पहुंची और सभी सबूतों को सील कर अपने कब्जे में लिया. पुलिस अनुसंधान टीम ने इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाते हुए संदिग्धों पर कड़ी नजर बनाए रखी है. वहीं पुलिस का कहना है कि राकेश कई संगीन मुकदमों में वांछित था और लंबे समय से इलाके में दहशत और दगाबाजी फैलाए बैठा था.

