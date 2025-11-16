जिस पर था 25 हजार का इनाम, पटना में पुलिस से हुई मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड अपराधी मिथुन कुमार घायल

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है. इस एक्शन में पुलिस ने अपराधियों के साथ मुठभेड़ में एक 25 हजार के ईनामी बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया है. यह घटना शनिवार रात की है. पुलिस और आपराधियों के बीच मुठभेड़ खुशरूपुर थाना क्षेत्र में हुआ.

पुलिस की कार्रवाई में मिथुन कुमार घायल

दरअसल, पटना के खुशरूपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25 हजार का ईनामी अपराधी मिथुन कुमार घायल हो गया. उसे पैर में गोली लगी है. गंभीर रूप से घायल अवस्था में पुलिस ने उसे एनएमसीएच में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस के लिए बड़ी सफलता

मिथुन कुमार रामकृष्ण नगर थाना समेत बिहार के कई थाने में लूट, हत्या, जैसे कई मामले दर्ज है. वहीं, झारखंड के पाकुर थाना में भी मामला दर्ज है. मिथुन कुमार कुख्यात अपराधी बताया जाता है. उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है.

पूरे मामले की जांच पुलिस टीम कर रही

मुठभेड़ के दौरान खुशरूपुर थाना प्रभारी समेत एक चौकीदार भी घायल हो गए. दोनों को भी उपचार के लिए एनएमसीएच भेजा गया है. घटना के बाद बाकी फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके में जोरदार छापेमारी शुरू कर दी है. पूरे मामले की जांच पुलिस टीम कर रही है.

