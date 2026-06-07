Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /Khan Sir: पटना पुलिस, तुमसे ना हो पाएगा! 36 घंटे बाद भी फैजल खान उर्फ खान सर का नहीं हासिल कर सकी कोई सुराग

Khan Sir: पटना पुलिस, तुमसे ना हो पाएगा! 36 घंटे बाद भी फैजल खान उर्फ खान सर का नहीं हासिल कर सकी कोई सुराग

Khan Sir News: दावों के अनुसार, फैजल खान उर्फ खान सर को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस ने अपनी पूरी मिशनरीज लगा रखी है, लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी फैजल खान का सुराग तक हासिल नहीं कर पाई है. जिस प्रदेश की पुलिस इतनी तेज-तर्रार हो, वहां कानून व्यवस्था भगवान भरोसे ही होगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 07, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:13 AM IST
Khan Sir: पटना पुलिस, तुमसे ना हो पाएगा! 36 घंटे बाद भी फैजल खान उर्फ खान सर का नहीं हासिल कर सकी कोई सुराग
Image Credit: खान सर (फाइल फोटो)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना पुलिस, तुमसे ना हो पाएगा! 36 घंटे बाद भी खान सर का नहीं हासिल कर सकी कोई सुराग
khan sir3 min ago
2
Muzaffarpur News32 min ago
3
TMC leader Kailash Mishra6:25 PM IST
4
Muzaffarpur Hospital Fire5:51 PM IST
5
CM Samrat ChoudharyJun 06