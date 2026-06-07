/Khan Sir: पटना पुलिस, तुमसे ना हो पाएगा! 36 घंटे बाद भी फैजल खान उर्फ खान सर का नहीं हासिल कर सकी कोई सुराग

Khan Sir Latest News: पटना पुलिस के लिए खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैसल खान उर्फ खान सर, एक अबूझ पहेली बन गए हैं. खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग मामले में फैजल खान पर मुकदमा दर्ज हुए 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकी. गिरफ्तारी तो दूर की बात पटना पुलिस तो खान सर को खोज तक नहीं सकी है. शुक्रवार को शुरू हुआ चूहा-बिल्ली का खेल अभी तक जारी है. दावों के अनुसार, पुलिस ने अपनी पूरी मिशनरीज को खान सर के पीछे लगा रखा है, पर नतीजा शून्य है. इस पूरे घटनाक्रम में पटना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है. नीट छात्रा की मौत का मामला हो या फिर खान ग्लोबल स्टडीज के फायरिंग, आखिर पटना पुलिस हर केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देती है?