/Khan Sir: पटना पुलिस, तुमसे ना हो पाएगा! 36 घंटे बाद भी फैजल खान उर्फ खान सर का नहीं हासिल कर सकी कोई सुराग

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Khan Sir Latest News: पटना पुलिस के लिए खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैसल खान उर्फ खान सर, एक अबूझ पहेली बन गए हैं. खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग मामले में फैजल खान पर मुकदमा दर्ज हुए 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकी. गिरफ्तारी तो दूर की बात पटना पुलिस तो खान सर को खोज तक नहीं सकी है. शुक्रवार को शुरू हुआ चूहा-बिल्ली का खेल अभी तक जारी है. दावों के अनुसार, पुलिस ने अपनी पूरी मिशनरीज को खान सर के पीछे लगा रखा है, पर नतीजा शून्य है. इस पूरे घटनाक्रम में पटना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है. नीट छात्रा की मौत का मामला हो या फिर खान ग्लोबल स्टडीज के फायरिंग, आखिर पटना पुलिस हर केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देती है?
इस मामले में शनिवार यानी 6 जून का दिन काफी गहमा-गहमी भरा रहा. खान सर के सरेंडर करने की खबरें भी सामने आईं, लेकिन वे भी सिर्फ अफवाह थीं. खान सर तो नजर नहीं आए, लेकिन उनके वकील सामने आए. उन्होंने साफ कहा है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे. उनकी ओर से पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी. वकील ने मीडिया को बताया कि आज का कोर्ट का समय खत्म हो चुका है, अब सोमवार को उनकी ओर से पिटीशन आने की संभावना है. वकील के बयान से लगा कि पटना पुलिस को एक और मौका मिला है, फैजल खान को गिरफ्तार करने का. हालांकि, पटना पुलिस की कार्यशैली इतनी तेज-तर्रार है कि खान सर का सुराग तक उसके पास नहीं है.
खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग मामले में पुलिस के बयान पर भी सवाल उठ रहे हैं. 2 जून को पुलिस ने गोलीबारी की घटना से साफ इनकार किया था, लेकिन फैजल खान की FIR पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदू कोचिंग के संचालक रौशन आनंद समेत तीन लोगों को जेल भेज दिया. 4 जून को जब फायरिंग का वीडियो सामने आया, तो पुलिस ने उसमें दिख रहे खान सर के दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने दूसरी एफआईआर में फायरिंग की पुष्टि की. खान सर और उनके दोनों गार्ड को आरोपी बनाया गया. फैजल खान (खान सर) के खिलाफ हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. उसी दिन से खान सर फरार हैं.