पटना पुलिस का क्या करें! एक अदद फायरिंग और रंजिश के केस को नीट छात्रा के केस की तरह जटिल बना दिया

Patna Police: रोशन आनंद को गिरफ्तार करना जितना आसान और सरल था, क्या पटना पुलिस के लिए फैसल खान को गिरफ्तार करना उतना ही आसान है? अगर है, तो पुलिस ने अब तक फैसल खान पर कार्रवाई क्यों नहीं की? फैसल खान से केवल पूछताछ का कोरम पूरा किया गया.
Trending Photos
पटना पुलिस... मतलब राजधानी की पुलिस... मतलब बिहार की सबसे बेस्ट पुलिस टीम. शासन सत्ता के इर्द-गिर्द की पुलिसिंग सुदूर जिलों की पुलिसिंग से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन, पटना पुलिस ने खुद का मजाक बना दिया है. नीट छात्रा केस से लेकर पटना के दो कोचिंग सेंटरों के बीच की अदावत में फायरिंग की जांच में जिस तरह से पटना पुलिस की अपरिपक्वता सामने आई है, उसकी जितनी भी आलोचना की जाए, कम है. पटना पुलिस ने ज्ञान बिंदु बनाम खान ग्लोबल स्टडी सेंटर की आपसी अदावत को नीट छात्रा केस जितना जटिल और चुनौतीपूर्ण बना दिया.
READ ALSO: खान सर से पुलिस की पूछताछ, गार्ड्स गिरफ्तार, रौशन आनंद की रिहाई के लिए सड़कों छात्र
इसमें कोई शक नहीं कि कोचिंग का धंधा अब केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें भी माफियाराज की एंट्री हो चुकी है. हर कोचिंग का मालिक बगल वाले कोचिंग से बेहतर, एडवांस और ज्यादा छात्र समूह वाला बनना चाहता है. सही रास्ते से न सही, गलत रास्ते से भी बेहतर कोचिंग समूह बनने के लिए आपाधापी मची है. कुछ कोचिंग गुरु ऐसे हैं, जिनको हर भाषा, हर विधा की जानकारी है. देश-दुनिया की किसी भी बात में उनको अपनी टांग घुसेड़नी है.
ऐसे लोगों की राजनीतिक पहुंच भी होती है और यही उनको ढीठ बनाती है. जब वे ढीठ बन जाते हैं तो पुलिस भी सलाम ठोकने लगती है. लेकिन इसकी कीमत बगल का कोचिंग वाला चुकाता है. उसे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है. सत्ता की हनक के सहारे दूसरे कोचिंग वाले को उसकी औकात दिखाई जाती है. जैसे, पटना में हुआ.
आज सब कुछ साफ हो चुका है कि गोली किसने चलाई? किसके कहने पर चलाई? लेकिन जेल में कौन है? पुलिस सूत्रों का कहना है कि दो गार्डों ने कबूल किया है कि गोली उन्होंने चलाई. दोनों गार्ड फैसल खान के बताए जा रहे हैं. रोशन आनंद को एक दिन पहले गिरफ्तार करने वाली पटना पुलिस उन दो गार्डों को अभी गिरफ्तार कर पाई है.
पटना पुलिस ने दो कोचिंग संचालकों के बीच के विवाद को राज्यव्यापी मुद्दा बना दिया. पटना पुलिस की गलत तफ्तीश का ही नतीजा है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के हजारों छात्र गुरुवार को हाथों में तख्तियां लिए कारगिल चौक पर आक्रोश जताने पहुंच गए. वे रोशन आनंद को रिहा करने की मांग कर रहे थे.
इन छात्रों का आरोप है कि गोली फैसल खान ने चलवाया है और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए. छात्रों का यह भी कहना है कि अगर फैसल खान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल यानी शुक्रवार को बड़ा आंदोलन किया जाएगा. छात्रों का यह भी कहना है कि जो खड़ा होकर गोली चलवाया है, उसको सबसे पहले सामने आकर सबके सामने माफी मांगनी चाहिए.