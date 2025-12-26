Advertisement
पटना में 55 करोड़ का साइबर-ATM फ्रॉड नेटवर्क बेनकाब, बैंक एजेंट समेत 13 अरेस्ट, मास्टरमाइंड सौरभ द्विवेदी

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने साइबर और ATM फ्रॉड गैंग का खुलासा किया है. पुलिस को जांच में करीब 55 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन के सबूत मिले हैं.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 26, 2025, 05:36 PM IST

Patna News: पटना पुलिस ने शुक्रवार को बड़े साइबर और ATM फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया है. SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि गिरोह दो तरीकों से लोगों को शिकार बना रहा था-गेमिंग ऐप के जरिए और ATM फ्रॉड के माध्यम से. ATM मशीन में ग्लू लगाकर कार्ड फंसा दिया जाता था. इसके बाद पीछे खड़ा गिरोह का सदस्य पिन देख लेता था और कार्ड फंसने के बाद चिपकाए गए फर्जी हेल्प नंबर पर संपर्क करवाकर खाते से ट्रांजेक्शन कर लिया जाता था.

इसके अलावा गेमिंग ऐप और क्रिप्टो करंसी के जरिए भी बड़े पैमाने पर लेनदेन किए गए. जांच में करीब 55 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन के सबूत मिले हैं. यह राशि और बढ़ भी सकती है. पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अधिकतर बैंक एजेंट हैं.

इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बेतिया के नौतन निवासी सौरभ द्विवेदी को बताया गया है. सौरभ ने कंप्यूटर इंजीनियर सत्यम के साथ मिलकर गिरोह खड़ा किया और बैंक एजेंटों की मदद से म्यूल अकाउंट खुलवाए. जांच में पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांजेक्शन के प्रमाण भी मिले हैं.

पुलिस ने आरोपियों के पास से 54 ATM कार्ड, 28 चेकबुक, 11 पासबुक, मोबाइल सिम, नकद, वाहन और पासपोर्ट बरामद किए हैं. गिरोह पिछले एक साल से सक्रिय था. विदेशी लेनदेन को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर सकती हैं. फिलहाल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

यह भी पढ़ें: बेगूसराय, समस्तीपुर, आरा और भागलपुर, क्राइम की इन वारदातों से खौफ में जनता

