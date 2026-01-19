Advertisement
शिल्पी जैन से नीट छात्रा तक, वही रसूख और वही लापरवाही: 27 साल बाद भी औकातवालों के आगे दम तोड़ रही पटना पुलिस की जांच

NEET Student Murder Case: जैसा कि पूर्व डीजीपी अभयानंद कहते हैं कि नीट स्टूडेंट केस में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. अब सवाल यह उठता है कि सारे सबूत मिटा दिए गए और उसके बाद एसआईटी बनाई गई है. तो क्या शिल्पी जैन मर्डर की तरह इस मामले में भी न्याय को बरगला तो नहीं दिया जाएगा. 

Jan 19, 2026

1999 और 2026 की पटना पुलिस की कार्यशैली में कितना फर्क आया है, यह जानने के लिए अगर आप एक तरह के दो मामलों को जांच की तराजू पर तौलेंगे तो अंतर 0 समझ में आता है. पिछले 27 वर्षों में (शिल्पी जैन हत्याकांड से लेकर नीट स्टूडेंट मर्डर तक) लड़कियों के साथ रेप और हत्या के मामले की जांच के आधार पर यही कहा जा सकता है. बीच में निर्भया केस हुआ, उसके बाद कानून में कई परिवर्तन किए गए. लोगों में जागरूकता आई, लेकिन पटना पुलिस 27 साल पहले जिस तरह जांच कर रही थी, आज भी उसका रवैया वैसा ही है. पटना पुलिस के लिए कार्रवाई करना सामने वाले के रसूख की बुनियाद पर तय होता है. लड़कियों के परिजनों के लिहाज से देखें तो पटना पुलिस ने नीट स्टूडेंट केस में वहीं काम किया, जो काम शिल्पी जैन हत्याकांड में उसने किया था. तो बदला क्या? केवल साल बदला. वो 1999 का केस था और आज नीट स्टूडेंट का केस 2026 में आया है.

नीट स्टूडेंट केस: एक नजर में 

पटना में एक छात्रा सेंसेटिव केस में 6 जनवरी से 12 जनवरी तक हॉस्पिटल में बेहोश रही. 6 से 12 के बीच में बेहोश बच्ची को तीन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लगातार कभी पुलिस-परिजन, कभी परिजन-डॉक्टर, कभी पुलिस-डॉक्टर के बीच बकझक की खबर आती रही, फिर भी इस केस को देखने-समझने के लिए ASP या SSP कभी घटनास्थल या हॉस्पिटल नहीं पहुंचे? सवाल है कि क्या ऐसे सेंसेटिव केस को एक SI या दरोगा के भरोसे छोड़ा जा सकता है? क्या इस केस की जानकारी ASP या SSP को थी? क्या थाना प्रभारी ASP या SSP को इस केस की रेगुलर ब्रीफिंग कर रही थी? फिर ASP और SSP ने किस आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था?

नीट स्टूडेंट केस को डिटेल में जानें 

परिजन और रिश्तेदारों की बातों को आधार मानें तो 5 जनवरी को छात्रा शाम को जहानाबाद से पटना हॉस्टल पहुंचती है. परिजन का कहना है कि उसी रात 9 बजे बेटी से फोन पर बात हुई थी. 6 जनवरी की शाम को हॉस्टल संचालक/मकान मालिक/हॉस्टल स्टाफ के द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति ने परिजन को खबर दी कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है और वह डॉ. सहजानंद के हॉस्पिटल में भर्ती है. परिजन ने पटना में एक परिचित को फोन कर हॉस्पिटल भेजा, जो शंभू हॉस्टल के बगल में ही है. परिचित हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां बच्ची बेहोश एडमिट थी. डॉ सहजानंद ने बच्ची को सेंट्रल हॉस्पिटल पटना रेफर किया. वहां पर साथ में हॉस्टल की एक केयर टेकर नीतू भी थी. सेंट्रल हॉस्पिटल न ले जाकर बच्ची को हॉस्टल के स्टाफ नीतू ने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. साथ में वो परिचित भी था. 6 तारीख की रात करीब 8 बजे बच्ची के परिजन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचते हैं. 6 जनवरी को ही रात में एक महिला SI परिजन से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में ही मिलती है और नंबर देकर कहती है कि कुछ भी शक हो तो फोन कीजिएगा.

7 जनवरी को छात्रा प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती रही. डॉक्टर ने तब नहीं बताया कि लड़की के साथ क्या हुआ है. बस इलाज चल रहा था. 7 जनवरी को बच्ची का वह रिश्तेदार शंभू गर्ल्स हॉस्टल गया, जहां कुछ और छात्राएं मिलीं, लेकिन किसी ने उनसे बात नीं की. हॉस्टल के जिस कमरे में बच्ची रहती थी, वह कमरा साफ था. उसी दिन बच्ची के उस रिश्तेदार को एक वहां की छात्रा ने फोन पर बताया कि वॉर्डन अंटी सीसीटीवी चेक कर रही है. 

अगले दिन 8 जनवरी की शाम को प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉ. अभिषेक ने बताया कि छात्रा के साथ फिजिकली असॉल्ट हुआ है. चोट के निशान हैं और ब्लीडिंग हुई है. परिजनों का कहना है कि 8 जनवरी को शाम 6 बजे बच्ची को होश आया था. उसकी मां मिली तो बच्ची ने  रोते हुए बताया कि कुछ गलत हुआ है. इसके बाद डॉक्टरों ने परिजनों को बाहर कर दिया. 8 जनवरी को छात्रा के रिश्तेदार फिर से हॉस्टल गए, जहां चंचला नाम की केयर टेकर थी. रिश्तेदार ने छात्रा के कमरे से कुछ सामान निकाला. कमरे का फर्श बिल्कुल साफ था लेकिन सामान बिखरा पड़ा था.

9 जनवरी को परिजन ने उस नम्बर को डायल किया, जो महिला एसआई ने 6 जनवरी की रात को दिया था. इसके बाद कदमकुआं थाने से पुलिस आई और बयान लेकर चली गई. फिर कदमकुआं पुलिस ने इस केस को चित्रगुप्त नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया. फिर चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचीं. बेहोश बच्ची की तस्वीर लेकर चली गई. बताया जा रहा है कि उसी दिन शाम को हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची और हॉस्टल का नाम बदनाम होने का हवाला देकर केस वापस लेने का दबाव बनाने लगीं. इस पर परिजन और नीलम अग्रवाल के बीच बकझक भी हुई. परिजन ने थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को कॉल किया, जिसके बाद वो पहुंच जाती हैं. वहां पर रोशनी कुमारी और नीलम अग्रवाल में भी तनातनी की बातें कही जा रही हैं. उसके बाद पुलिस नीलम अग्रवाल को लेकर थाने जाती है और देर शाम परिजन को पता चलता है कि उसे थाने से छोड़ दिया गया है.

छात्रा के परिजन का कहना है कि 10 जनवरी को वे पीड़िता को बड़े अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर इसके पक्ष में नहीं थे. इसके बाद परिजन आईसीयू में गए, जहां बताया जा रहा है कि डॉ. सतीश के साथ उनकी बकझक भी हुई. धक्कामुक्की की बातें भी कही जा रही हैं. आखिरकार 10 जनवरी को दोपहर बाद 2 से 3 बजे के बीच छात्रा को लेकर परिजन मेदांता पहुंचे. वहां एडमिट करने से पहले छात्रा की हालत देखकर डॉक्टर ने कहा कि हम छात्रा को नहीं बचा सकते. फिर भी छात्रा को मेदांता में भर्ती कराया गया. 11 जनवरी को मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने छात्रा को दोपहर बाद 12:34 बजे मृत घोषित कर दिया.

अब शिल्पी जैन केस पर भी एक नजर मार लीजिए

1999 में राबड़ी देवी की सरकार थी और उनके भाई साधु यादव का तब बड़ा रसूख था. उस समय शिल्पी जैन हत्याकांड हुआ था,​ जिसकी जांच भी ऐसे ही हुई थी. पटना के एक बड़े कपड़ा कोराबारी उज्ज्वल जैन की बेटी शिल्पी जैन वुमेंस कॉलेज की छात्रा थी. वह मिस पटना भी रह चुकी थी. तब उसकी उम्र केवल 23 साल थी. 3 जुलाई, 1999 को कंप्यूटर क्लास के लिए वह रिक्शे से अपने इंस्टीट्यूट जा रही थी. शिल्पी को रास्ते में उसके दोस्त गौतम सिंह का दोस्त मिला और ड्रॉप करने की बात कहने लगा. इसके बाद रिक्शा छोड़कर शिल्पी उस व्यक्ति के साथ कार में बैठ गई. वह शख्स कार लेकर वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंचा. जब गौतम को यह पता चलता है कि शिल्पी को वाल्मी गेस्ट हाउस ले जाया गया है तो वह वहां पहुंचता है. गौतम को पता था कि यह गेस्ट हाउस अय्याशी का अड्डा है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब गौतम वहां पहुंचा तो शिल्पी रो रही थी और उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे. वह अपनी दोस्त शिल्पी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसके साथ बुरी तरह मारपीट की जाती है. काफी देर बाद तक शिल्पी घर नहीं पहुंची तो उसके पिता ने पुलिस से फरियाद की. इस बीच पुलिस को एक सूचना मिलती है और इसके आधार पर वह राबड़ी देवी के भाई और बाहुबली विधायक साधु यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है. वहां गैराज में गौतम की सफेद कार उन्हें मिलती है, जिसमें गौतम और शिल्पी की लाश पड़ी थी. गौतम ने केवल पैंट पहन रखा था और शिल्पी के शरीर पर उसकी टी-शर्ट थी. पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ​और दोनों ही मौत को आत्महत्या करार दे दी, वह भी बिना रिपोर्ट आए. जिस गाड़ी में दोनों की लाश मिलती है, पुलिसवाले उसे ड्राइव कर थाने ले जाते हैं और सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं. रात में ही गौतम का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है. राजनीतिक दबाव बढ़ने पर राबड़ी देवी की सरकार ने इस मामले को जांच के लिए CBI को सौंप दिया था. 

सीबीआई जांच में निकलकर आया कि मौत से पहले शिल्पी के साथ कई लोगों ने रेप किया था. शिल्पी के कपड़ों में भी सीमन के ट्रेसेस मिले थे. इसके बाद सीबीआई के अधिकारी डीएनए जांच के लिए साधु यादव का खून मांगते हैं, लेकिन साधु यादव ने साफ इंकार कर दिया था. 4.5 साल बाद सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश किया और दिखाया जाता है कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी. शिल्पी की मर्डर मिस्ट्री सत्ता के रसूख की वजह से न्याय में तब्दील नहीं हो पाई और यह केस आत्महत्या बनकर फाइलों में कैद हो गई.

किसी भी कदम पर सिस्टम फॉलो नहीं हुआ: अभयानंद

बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद नीट स्टूडेंट केस में पुलिस, डॉक्टर, अस्पताल, हॉस्टल संचालक सभी की भूमिका से बेहद दुखी हैं. उनका कहना है कि सबसे पहला काम था उसे अस्पताल पहुंचाना. अस्पताल में पहुंचने के बाद वहां के प्रशासन का काम था जानकारी देना. यहां समय पर पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई. पुलिस को जब सूचना मिली तब उसने फर्द बयान भी नहीं रिकॉर्ड किया. अस्पताल की ओर से कोई ओडी स्लिप जारी नहीं की गई, जिससे पुलिस को यह पता चले कि कोई गंभीर केस है. 

पूर्व डीजीपी अभयानंद कहते हैं, पुलिस को सूचना मिलने के बाद जांच अधिकारी अस्पताल पहुंचता है और पीड़िता का बयान लेता है. पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं है तो परिजन से बयान लेना होता है. वो भी इस मामले में मिसिंग है. मौत होने पर पंचनामा होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ. यह सब क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि हर स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है और इन सभी अधिकारियों को इसका जवाब देना होगा. 

अभयानंद ने कहा कि अभी जो हालात बन रहे हैं, यह एक 'डेंजरस सिचुएशन' की ओर जाता दिख रहा है. मैं बहुत करीब से देख रहा हूं कि व्यवस्था किस ओर जा रही है. अगर आप कानून की प्रक्रिया को बाईपास करेंगे, तो न्याय कभी नहीं मिलेगा. यह स्थिति समाज और सिस्टम दोनों के लिए बहुत चिंताजनक है.

