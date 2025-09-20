पटना पुलिस का बड़ा खुलासा, जेल से रची गई अंजनी सिंह की हत्या की साजिश
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2930487
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

पटना पुलिस का बड़ा खुलासा, जेल से रची गई अंजनी सिंह की हत्या की साजिश

पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में अंजनी सिंह हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. जांच में सामने आया कि इस हत्या की साजिश जेल से रची गई थी और इसके लिए 7 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी. गवाही और जमीन विवाद इस वारदात की मुख्य वजह रहे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:07 PM IST

Trending Photos

अंजनी सिंह हत्याकांड
अंजनी सिंह हत्याकांड

पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में 22 जून को हुई अंजनी सिंह की हत्या का पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि इस हत्या की साजिश जेल के भीतर से रची गई थी. इसके लिए 7 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी. पुलिस ने मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो की तलाश अभी जारी है.

जांच में सामने आया कि अंजनी सिंह अपने ही चचेरे भाई अवधेश सिंह हत्याकांड में मुख्य गवाह था. उसकी गवाही के आधार पर आरोपी शशि भूषण सिंह को सजा होने वाली थी. इसी डर से शशि भूषण और उसके बेटे गौरव भारती उर्फ सन्नी सिंह ने हत्या की योजना बनाई. गौरव ने शूटर अवधेश साव उर्फ विदेशीय को 7 लाख रुपये की सुपारी दी, जिसमें से 2.5 लाख रुपये पहले ही शूटर को दे दिए गए थे.

हत्या के पीछे जमीन विवाद को भी अहम वजह माना जा रहा है. बताया गया कि 54 कट्ठा जमीन पर कब्जे के मुद्दे पर अंजनी सिंह ने शशि भूषण के सौतेले भाई पंकज सिंह का साथ दिया था. इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने हत्या की साजिश को अंजाम दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने इस मामले में शशि भूषण सिंह, उसका बेटा गौरव भारती उर्फ सन्नी सिंह, रौशन कुमार उर्फ कन्हैया, विशाल कुमार उर्फ रंगा और राज कुमार उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक कीपैड फोन और एक टाटा हैरियर गाड़ी जब्त की गई है. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

इनपुट - प्रकाश सिन्हा

ये भी पढ़ें- Munger News: कुल्हाड़ी से बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, अब पूरी उम्र काटेगा जेल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Patna police

Trending news

Patna police
पटना पुलिस का बड़ा खुलासा, जेल से रची गई अंजनी सिंह की हत्या की साजिश
Bagaha News
23 सितंबर को सीएम नीतीश का बेतिया-वाल्मीकिनगर दौरा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Munger News
Munger News: कुल्हाड़ी से बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, अब पूरी उम्र काटेगा जेल
Darbhanga News
दरभंगा के गौड़ाबौराम में NDA कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, नेताओं ने भरी हुंकार
Bagaha News
एनडीए का शक्ति प्रदर्शन! सतीश चंद्र दुबे ने महागठबंधन को बताया 'कौरवों की सेना'
Chatra News
Chatra Encounter: पचास हजार का इनामी कुख्यात अपराधी उत्तम यादव पुलिस की गोली से ढेर
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में कांग्रेस की इज्जत दांव पर! नगर निगम ने जारी किया अल्टीमेटम
Jehanabad news
जहानाबाद में महज 5 रुपये को लेकर हुई एक वृद्ध सब्जी विक्रेता की हत्या
Jehanabad news
लापता बच्चों की बरामदगी में पुलिस नाकाम, सड़क पर उतरे आक्रोशित परिजन
nitish kumar
नीतीश सरकार की महिला रोजगार योजना से जगी नई उम्मीद, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता बिहार
;