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पटना पुलिस का 'ऑपरेशन जखीरा': सिगोड़ी के नेरिया गांव में छापेमारी, दो देशी राइफल और कट्टे के साथ आरोपी गिरफ्तार

Patna News: पालीगंज के सिगोड़ी थाना क्षेत्र में पटना पुलिस ने 'ऑपरेशन जखीरा' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नेरिया गांव से एक आरोपी को गिरफ्तार किया. छापेमारी के दौरान उसके घर से दो देशी राइफल और एक देशी कट्टा बरामद किया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 21, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:10 AM IST
पटना पुलिस का 'ऑपरेशन जखीरा': सिगोड़ी के नेरिया गांव में छापेमारी, दो देशी राइफल और कट्टे के साथ आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: पटना पुलिस का &#039;ऑपरेशन जखीरा&#039;: सिगोड़ी के नेरिया गांव में छापेमारी, दो देशी राइफल और कट्टे के साथ आरोपी गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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