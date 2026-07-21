पटना पुलिस का 'ऑपरेशन जखीरा': सिगोड़ी के नेरिया गांव में छापेमारी, दो देशी राइफल और कट्टे के साथ आरोपी गिरफ्तार

Patna News: पटना जिले के सिगोड़ी थाना क्षेत्र में पटना पुलिस के 'ऑपरेशन जखीरा' के तहत अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निर्देशन में सिगोड़ी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नेरिया गांव में छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया. उसके घर से दो देशी राइफल और एक देशी कट्टा बरामद किया गया.