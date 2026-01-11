Advertisement
Bihar Jharkhand Crime

पटना पुलिस और STF का 'ऑपरेशन लगंड़ा', जलगोविन्द हत्याकांड का वांटेड अपराधी प्रह्लाद एनकाउंटर में ढेर

Patna News: जलगोविन्द में हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर कर वांटेड अपराधी प्रह्लाद कुमार को गिरफ्तार किया है. एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:51 PM IST



Patna News: बाढ़ थाना अंतर्गत 3 जनवरी को जलगोविन्द में हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वही, अब पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर कर वांटेड अपराधी प्रह्लाद कुमार को गिरफ्तार किया है. एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए पुलिस की सुरक्षा में बाढ़ अनुमंडल अस्पताल लाया गया है. उसपर बाढ़ थाने में दो और अथमलगोला गोला थाने में एक गंभीर मामले दर्ज हैं. साथ ही, उस पर आर्म्स एक्ट का भी मामला दर्ज है.

देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद
एसडीपीओ-1 आनंद कुमार सिंह ने बताया कि तीन जनवरी को बाढ़ थाना अंतर्गत जलगोविंद गांव में धर्मवीर पासवान की गोली मारकर हत्या हुई थी. इस मामले में एसआईटी टीम लगातार छापामारी कर रही थी. इस मामले में पूर्व में एक नामजद अभियुक्त धीरज कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है. प्रह्लाद कुमार की भी इस मामले में पुलिस को तलाश थी.

अपराधी के पैर में लगी गोली
शनिवार (10 जनवरी) को उसके पूरा गांव से हरौली जाने वाली रोड में रहने की सूचना मिली थी. जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची उसने ताबड़तोड़ दो राउंड फायरिंग कर दी, पुलिस ने आत्मरक्षा में एक राउंड फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लगी है. पुलिस ने अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया है. अपराधी के विरुद्ध पूर्व में अथमलगोला और बाढ़ थाने में चोरी, लूट और आर्म्स के मामले दर्ज हैं. फिलहाल एफएसएल टीम घटनास्थल पर साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी है.

रिपोर्ट: चंदन राय

