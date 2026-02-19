Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3114968
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna News: पटना विवि छात्रसंघ चुनाव से पहले कई हॉस्टलों में पुलिस रेड, दारू पार्टी करते 8 छात्र गिरफ्तार!

Patna News: पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने बुधवार (18 फरवरी) की रात शहर के कई हॉस्टलों में छापेमारी की कार्रवाई की. इस दौरान मिंटो हॉस्टल से 8 छात्रों को कथित तौर पर नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 19, 2026, 10:46 AM IST

Trending Photos

पटना पुलिस
पटना पुलिस

पटनाः पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से पहले पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पटना पुलिस ने बुधवार (18 फरवरी) की रात शहर के कई हॉस्टलों में छापेमारी की कार्रवाई की. इस दौरान पटना यूनिवर्सिटी के मिंटो हॉस्टल से 8 छात्रों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि सभी छात्र कथित तौर पर नशे की हालत में पाए गए. यह छापेमारी पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई थी. गिरफ्तार छात्रो में से एक का पहले से आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है. इन सभी से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम साहिल कुमार उर्फ विष्णु, ललित सिद्धार्थ, आयुष कुमार, अतुल कुमार, अरुण कुमार, गुंजन कुमार, मकरध्वज उपाध्याय और रोहित कुमार बताए जा रहे हैं. इनमें साहिल के ऊपर पहले से भी बम कांड में मुकदमा दर्ज है. इस मामले में पुलिस ने बताया कि सभी छात्र शराब के नशे में थे. गिरफ्तार छात्रों में से एक का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार एक छात्र का नाम पीरबहोर थाना में दर्ज एक बम कांड मामले से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें विस्फोटक अधिनियम की धाराएं दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें- बिहार विधानसभा में हंगामा: शराब, भ्रष्टाचार और सियासी वार-पलटवार, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि 28 फरवरी को पटना यूनिवर्सिटी का छात्रसंघ चुनाव होना है. इसी दिन देर शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे. आज यानी 19 फरवरी को नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी और कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट 21 फरवरी को जारी की जाएगी. इस चुनाव में मतदान के लिए टोटल 14 बूथ बनाए जाएंगे. हर बूथ पर 6 बैलेट बॉक्स होंगे. 6 पदों के लिए बैलेट बॉक्स पर अलग-अलग रंग का पेपर अलग-अलग पदों के नाम के साथ चिपका होगा. 

रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा

TAGS

patna news

Trending news

PM Kisan Samman Nidhi
बिहार-झारखंड के इन किसानों को नहीं मिलेंगे किसान सम्मान निधि के ₹2000, जानें कारण
patna news
पटना विवि छात्रसंघ चुनाव से पहले कई हॉस्टलों में पुलिस रेड, 8 छात्र गिरफ्तार
India AI Impact Expo
AI टेक्नोलॉजी में बिहार की धमक: India AI Impact Expo में छाया 'GenNext Lab'
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: नीट छात्रा मामले में नया एंगल, परिवार को मिल रही धमकी के पीछे परिवार का ही हाथ, एक सदस्य की हैंडराइटिंग से मैच किया लेटर
patna news
चेक गणराज्य का दूल्हा, बिहार की दुल्हन, पटना के रूपस गांव में गूंजी शहनाई
Begusarai News
बेगूसराय: 4 मुस्लिम युवकों ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप की कोशिश की, गिरफ्तार
Gaya News
गयाजी में आर्मी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, कई जवान हुए घायल, अस्पताल में भर्ती
Lakhisarai news
Lakhisarai: बेखौफ अपराधियों का तांडव! रेल कर्मी की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत
Bettiah news
ड्यूटी या डिस्प्ले? वर्दी पहनकर फेसबुक पर बनाई रील, अब जांच के घेरे में महिला जवान
Jharkhand news
झारखंड से कंबोडिया तक फैला ठगी का नेटवर्क: CID ने किया साइबर स्लेवरी गैंग का खुलासा