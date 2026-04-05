पटनाः श्रीकृष्णापुरी में इलेक्ट्रिक दुकान पर पुलिस का छापा, गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग का खुलासा

Patna LPG Crisis: बिहार में एलपीजी (LPG) किल्लत के बीच पटना के श्रीकृष्णापुरी में गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग का पर्दाफाश हुआ है. श्रीकृष्णापुरी थाना प्रभारी जितेंद्र राणा ने एक दुकान से कई गैस सिलेंडर बरामद किए हैं.
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Patna LPG Black Marketing: बिहार में एलपीजी (LPG) किल्लत के बीच पटना पुलिस ने गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग और ब्लैक मार्केटिंग का धंधे का पर्दाफाश किया है. जानकारी के मुताबिक, श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी नाला के पास स्थित सर्वेश्वरी इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग सेंटर में पुलिस ने छापेमारी कर गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग के धंधे का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई के दौरान दुकान से 8 खाली घरेलू और 1 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए हैं.
पुलिस को लगातार इस दुकान के बारे में गुप्त सूचना मिल रही थी. इसकी पुष्टि के लिए पुलिस पदाधिकारी रणधीर कुमार खुद ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे. जब उन्होंने सिलेंडर की मांग की, तो दुकानदार ब्लैक में सिलेंडर देने के लिए तैयार हो गया. इसके बाद श्रीकृष्णापुरी थाना प्रभारी जितेंद्र राणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छापेमारी की. तलाशी के दौरान दुकान से कई गैस सिलेंडर बरामद हुए. पूछताछ में दुकानदार संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. आरोपी की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है, जो राजापुल का रहने वाला है.
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जांच में सामने आया कि अनिल कुमार इलेक्ट्रिक सामान की रिपेयरिंग की आड़ में गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग और ब्लैक मार्केटिंग का धंधा चला रहा था. वह गैस चूल्हा, कुकर, मिक्सी, हीटर, आयरन और पंखे की मरम्मत के नाम पर यह अवैध कारोबार कर रहा था. आपूर्ति निरीक्षक प्रिंस कुमार ने बताया कि थाने से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. दुकान से एक कमर्शियल और आठ घरेलू सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें इंडियन और एचपी कंपनी के सिलेंडर शामिल हैं. आरोपी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है.
पुलिस के अनुसार, आरोपी पिछले एक महीने से इस अवैध रिफिलिंग के धंधे में सक्रिय था और लंबे समय से इसमें संलिप्त होने की बात भी सामने आई है. फिलहाल आरोपी के खिलाफ श्रीकृष्णापुरी थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.
रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा