/पटनाः नेउरा से गायब 5 नाबालिग लड़कियां महज 4 घंटे में बरामद, दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में मिली लावारिस नवजात

बच्ची मिलने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन सक्रिय हुआ और उसे तत्काल चिकित्सकीय जांच के लिए भर्ती कराया गया. अस्पताल की उपाधीक्षक डा. निभा मोहन ने बच्ची की स्वास्थ्य जांच कराई. डॉक्टरों की निगरानी में बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण और जरूरी उपचार किया गया. फिलहाल, बच्ची को सुरक्षित रखा गया है और उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है. अस्पताल कर्मी कमला देवी ने बताया कि दवा वितरण काउंटर के रैक पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात बच्ची को कपड़े में लपेटकर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया. वहीं जीविका सफाई सुपरवाइजर स्वाति देवी ने बताया कि ओपीडी समाप्त होने के बाद सफाईकर्मी जब दवा वितरण केंद्र परिसर में सफाई करने पहुंचे, तो रैक पर कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची दिखाई दी. बच्ची की उम्र करीब 10 से 12 दिन बताई जा रही है. पुलिस अब अस्पताल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बच्ची को छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके.