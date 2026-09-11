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पटनाः नेउरा से गायब 5 नाबालिग लड़कियां महज 4 घंटे में बरामद, दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में मिली लावारिस नवजात

राजधानी पटना के नेउरा थाना क्षेत्र से एक साथ गायब हुईं पांच नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया है. बता दें कि 5 बच्चियां बीती 9 सितंबर की शाम को नेउरा थाना क्षेत्र से अचानक गायब हो गईं थीं.

Written ByISTYEK KHAN Edited ByK Raj Mishra
Published: Sep 11, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:14 PM IST
पटनाः नेउरा से गायब 5 नाबालिग लड़कियां महज 4 घंटे में बरामद, दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में मिली लावारिस नवजात
Image Credit: नेउरा से गायब 5 नाबालिग लड़कियां महज 4 घंटे में बरामद (Zee Media)

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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