जिगरी यारों ने ही दी मौत! 48 घंटे बाद गंगा की लहरों में मिला पंकज का शव, तीन दोस्त ले गए थे साथ

Patna News: पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. टेढ़ी घाट निवासी 3 दिनों से लापता युवक पंकज कुमार का शव आखिरकार 48 घंटे की खोजबीन के बाद गंगा नदी से बरामद कर लिया गया है. परिजनों ने पंकज के तीन दोस्तों पर हत्या कर शव को गंगा में फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों की ओर से आवेदन दिए जाने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपित तीनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

48 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव

खाजेकला पुलिस के अनुसार, दोस्तों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर गंगा नदी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. स्थानीय नाविकों की मदद से 48 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद पंकज का शव नदी से बाहर निकाला गया.

थाना प्रभारी का बयान

खाजेकला थाना प्रभारी विद्यानंद वर्मा ने कहा कि पूरे मामले की गहन जांच जारी है और जल्द ही घटना का पूरा खुलासा किया जाएगा.

क्या बोले पंकज के पिता?

पंकज कुमार के पिता विजय राय ने बताया कि 12 जनवरी की रात करीब 8 बजे पंकज को उसके दोस्त का फोन आया था. फोन आने के बाद वह घर से बाहर निकला, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा. पिता का आरोप है कि पंकज की उसके ही दोस्तों ने तेज धारदार हथियार से हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शव को गंगा नदी में फेंक दिया.

पुलिस अभी हिरासत में लिए गए तीनों दोस्तों से लगातार पूछताछ कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही हत्या की पूरी कड़ी उजागर हो सकती है. फिलहाल, यह मामला पूरे पटना सिटी इलाके में सनसनी फैला चुका है.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

