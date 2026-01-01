Patna News: 'अपराध मुक्त' शहर की दौड़ में राजधानी, पटना पुलिस ने जारी किया लेटेस्ट 'क्राइम डाटा'

Patna Crime News: बिहार चुनाव के वक्त विपक्ष की ओर से कानून-व्यवस्था पर काफी सवाल उठाए गए थे. चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर क्राइम बुलेटिन जारी करके सरकार पर निशाना साधते थे. सरकार में वापसी के बाद नीतीश कुमार ने कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंप दी. गृह मंत्रालय की कमान सम्राट के हाथों में जाते ही बिहार पुलिस बिल्कुल यूपी स्टाइल में काम कर रही है. बिहार पुलिस की ओर से 'ऑपरेशन लंगड़ा' के जरिए अपराधियों का 'हॉफ एनकाउंटर' किया जा रहा है. जिससे अपराधियों के दिल में पुलिस का खौफ नजर आने लगा है. बिहार पुलिस के मुताबिक, 2024 की तुलना में 2025 में आपराधिक घटनाएं बेहद कम हुई हैं.

साल 2025 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को पटना पुलिस ने साल 2024 और 2025 (जनवरी से नवंबर) तक के अपराध संबंधी आंकड़े सार्वजनिक करते हुए दावा किया है कि सख्त पुलिसिंग, तकनीकी निगरानी और त्वरित गति से कार्रवाई के चलते अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है. पटना पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2024 की तुलना में 2025 में कुल अपराधिक घटनाओं में 8.3 प्रतिशत की कमी आई है. पुलिस प्रशासन ने गंभीर और जघन्य अपराधों में भारी गिरावट का दावा करते हुए इसे अपनी बड़ी उपलब्धि करार दिया है. पटना पुलिस के मुताबिक, हत्या में 34.8%, डकैती में 52.9%, लूट में 45.4% की कमी आई है. वहीं अपहरण जैसे मामलों में 53.6% की कमी दर्ज की गई है.

पटना पुलिस ने बताया कि साल 2025 में बलात्कार के मामलों में 53.3% की कमी हुई है. इसके अलावा गृहभेदन 28.7%, सामान्य चोरी में 22.7%, वाहन चोरी में 14.1%, सांप्रदायिक दंगे 75%, सामान्य दंगे 62.5% गिरावट हुई है. हालांकि, आर्म्स एक्ट के मामलों में 38.3% की बढ़ोतरी हुई है. इसके अतिरिक्त नवंबर 2025 तक गंभीर अपराधों में 9,964 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं. इस समयसीमा के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं. पटना पुलिस का कहना है कि सख्त कार्रवाई का असर और अपराधियों में कानून का डर साफ देखने को मिल रहा है.