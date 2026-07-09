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पति ने भाई संग मिलकर पत्नी को मारी थी गोली, 19 जून के सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा

Patna News: पटना पुलिस ने महिला की हत्याकांड खुलासा कर दिया. पुलिस मामले को लेकर बताया कि महिला के पति ने ही उसकी हत्या की थी. फिलहाल, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 09, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:45 PM IST
पति ने भाई संग मिलकर पत्नी को मारी थी गोली, 19 जून के सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा
Image Credit: (Z News) 19 जून के सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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