/पति ने भाई संग मिलकर पत्नी को मारी थी गोली, 19 जून के सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा

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बिहार की राजधानी पटना में 19 जून, 2026 को पचरुखिया थाना क्षेत्र के खरफर गांव में हुई महिला की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने महिला के पति संजय और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है. दोनों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और दो गोली के खोखे भी बरामद किए गए हैं.
पूर्वी एसपी शैलजा कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामले के अनुसंधान के दौरान तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पति की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं. पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली.
पूछताछ में सामने आया कि पारिवारिक विवाद और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी. इसके बाद महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले के अनुसंधान में जुटी है.
रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा