/नौबतपुर गोलीकांड: मासूम बच्ची को गोली लगने के मामले में बड़ा खुलासा, सड़क पर फायरिंग की कहानी झूठी, सच छिपाने वाले 5 गिरफ्तार

Naubatpur Shooting Case: राजधानी पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में 28 जून को 12 वर्षीय बच्ची को गोली लगने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि बच्ची को किसी सड़क पर हुई फायरिंग में नहीं, बल्कि उसके चचेरे भाई द्वारा पिस्तौल से खेलते समय चली गोली लगी थी. घटना के बाद सच्चाई छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया था. फुलवारीशरीफ के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी डीएसपी-2 दीपक कुमार ने गुरुवार (2 जुलाई) को बताया कि घटना के बाद नौबतपुर थाना में आवेदन देकर दावा किया गया था कि अजवा पेट्रोल पंप के पास दो युवकों के बीच विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में घर के पास खेल रही 12 वर्षीय बच्ची के पेट में गोली लग गई. घायल बच्ची का इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.