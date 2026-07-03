/नौबतपुर गोलीकांड: मासूम बच्ची को गोली लगने के मामले में बड़ा खुलासा, सड़क पर फायरिंग की कहानी झूठी, सच छिपाने वाले 5 गिरफ्तार

राज्य चुनें
Naubatpur Shooting Case: राजधानी पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में 28 जून को 12 वर्षीय बच्ची को गोली लगने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि बच्ची को किसी सड़क पर हुई फायरिंग में नहीं, बल्कि उसके चचेरे भाई द्वारा पिस्तौल से खेलते समय चली गोली लगी थी. घटना के बाद सच्चाई छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया था. फुलवारीशरीफ के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी डीएसपी-2 दीपक कुमार ने गुरुवार (2 जुलाई) को बताया कि घटना के बाद नौबतपुर थाना में आवेदन देकर दावा किया गया था कि अजवा पेट्रोल पंप के पास दो युवकों के बीच विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में घर के पास खेल रही 12 वर्षीय बच्ची के पेट में गोली लग गई. घायल बच्ची का इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.
डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन मौके से न तो गोली का खोखा मिला, न खून के निशान और न ही गोलीबारी के कोई साक्ष्य मिले. आसपास के लोगों से पूछताछ में भी किसी ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की. इसके बाद पुलिस को घटना की कहानी पर संदेह हुआ. जांच के दौरान अमित कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. वैज्ञानिक अनुसंधान और पूछताछ में खुलासा हुआ कि बच्ची का चचेरा भाई सोनू घर में पिस्तौल से खेल रहा था. इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जो बच्ची के पेट में जा लगी.
डीएसपी ने बताया कि घटना के बाद सोनू फरार हो गया. सच्चाई छिपाने के लिए सड़क पर गोलीबारी की झूठी कहानी बनाई गई और हथियार को भी छिपा दिया गया. इस मामले में हथियार छिपाने, पुलिस को गुमराह करने और जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में अमित कुमार, रूपक कुमार, संजय कुमार, पप्पू कुमार और रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया है.
गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, छह जिंदा कारतूस और दो मैगजीन बरामद किए गए हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, फरार आरोपी सोनू की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.