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नौबतपुर गोलीकांड: मासूम बच्ची को गोली लगने के मामले में बड़ा खुलासा, सड़क पर फायरिंग की कहानी झूठी, सच छिपाने वाले 5 गिरफ्तार

Naubatpur Shooting Case: पटना पुलिस ने 28 जून को नौबतपुर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची को गोली लगने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. फुलवारीशरीफ के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी डीएसपी-2 दीपक कुमार ने बताया कि सच्चाई छिपाने के लिए सड़क पर गोलीबारी की झूठी कहानी बनाई गई और हथियार को भी छिपा दिया गया था. इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 03, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:13 AM IST
नौबतपुर गोलीकांड: मासूम बच्ची को गोली लगने के मामले में बड़ा खुलासा, सड़क पर फायरिंग की कहानी झूठी, सच छिपाने वाले 5 गिरफ्तार
Image Credit: नौबतपुर गोलीकांड का खुलासा (Zee Media)

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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