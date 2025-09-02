Patna News: देवर-भाभी का इश्क, भाई का इंतकाम और इमोशनल अत्याचार... पुलिस ने 8 घंटे में सुलझाई रिजवान मर्डर केस की गुत्थी

Patna Crime News: राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के भुसौला दानापुर में सोमवार (01 सितंबर) की देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. जहां एक युवक की उसके ही घर में हत्या कर दी गई थी. मृतक की पहचान रिजवान के रूप में हुई थी. परिवारजन जब रात में रिजवान के कमरे में पहुंचे तो अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए. रिजवान खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा था और उसके सिर में गंभीर चोट थी. पहले धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई गई, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया. पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही इस मर्डर केस का खुलासा कर दिया है. पुलिस जांच में पता चला कि रिजवान की हत्या धारदार हथियार से नहीं, बल्कि सिर में गोली मारकर की गई है. पुलिस ने इस मामले में मृतक रिजवान के सगे भाई शहबाज और भाभी शबनम खातून को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, देव-भाभी का इश्क, भाई का इंतकाम और इमोशनल अत्याचार के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी शबनम खातून और मृतक रिजवान के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों के प्रेम-प्रसंग का पता शहबाज को चल गया था. बदले की आग में जल रहे शहबाज ने अपनी पत्नी शबनम के हाथों ही अपने भाई रिजवान की हत्या करवाई. इसके लिए वह खगौल के जमालुद्दीन चौक स्थित सैयद राजा से एक कट्टा और जिंदा कारतूस खरीद कर लाया था. एक महीने तक पत्नी शबनम को कट्टा चलाने ट्रेनिंग भी दी थी. जहां तीन राउंड गोली चलाकर अभ्यास कराया गया. वहीं शबनम ने पहले नींद की गोलियां देकर रिजवान को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही. इसके बाद देवर को सीधे सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया.

पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कट्टा, जिंदा कारतूस और वारदात में शामिल सामान जब्त कर लिया है. जिस शख्स से हथियार खरीदा गया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने मामले का खुलासा महज 8 घंटे में कर दिया और भाभी शबनम भाई रिजवान और हथियार सप्लाई करने वाला सैयद तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है. इस मामले में सीटीएसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हमने महज 8 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया है. भाभी, उसके पति और हथियार सप्लाई करने वाले तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

रिपोर्ट- इश्तियाक खान

