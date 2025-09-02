Patna News: देवर-भाभी का इश्क, भाई का इंतकाम और इमोशनल अत्याचार... पुलिस ने 8 घंटे में सुलझाई रिजवान मर्डर केस की गुत्थी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2905623
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna News: देवर-भाभी का इश्क, भाई का इंतकाम और इमोशनल अत्याचार... पुलिस ने 8 घंटे में सुलझाई रिजवान मर्डर केस की गुत्थी

Patna Murder Case: पुलिस के मुताबिक, देव-भाभी का इश्क, भाई का इंतकाम और इमोशनल अत्याचार के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है. बदले की आग में जल रहे शहबाज ने अपनी पत्नी शबनम के हाथों ही अपने भाई रिजवान की हत्या करवाई.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 02, 2025, 08:41 AM IST

Trending Photos

पटना पुलिस
पटना पुलिस

Patna Crime News: राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के भुसौला दानापुर में सोमवार (01 सितंबर) की देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. जहां एक युवक की उसके ही घर में हत्या कर दी गई थी. मृतक की पहचान रिजवान के रूप में हुई थी. परिवारजन जब रात में रिजवान के कमरे में पहुंचे तो अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए. रिजवान खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा था और उसके सिर में गंभीर चोट थी. पहले धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई गई, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया. पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही इस मर्डर केस का खुलासा कर दिया है. पुलिस जांच में पता चला कि रिजवान की हत्या धारदार हथियार से नहीं, बल्कि सिर में गोली मारकर की गई है. पुलिस ने इस मामले में मृतक रिजवान के सगे भाई शहबाज और भाभी शबनम खातून को गिरफ्तार किया है. 

पुलिस के मुताबिक, देव-भाभी का इश्क, भाई का इंतकाम और इमोशनल अत्याचार के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी शबनम खातून और मृतक रिजवान के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों के प्रेम-प्रसंग का पता शहबाज को चल गया था. बदले की आग में जल रहे शहबाज ने अपनी पत्नी शबनम के हाथों ही अपने भाई रिजवान की हत्या करवाई. इसके लिए वह खगौल के जमालुद्दीन चौक स्थित सैयद राजा से एक कट्टा और जिंदा कारतूस खरीद कर लाया था. एक महीने तक पत्नी शबनम को कट्टा चलाने ट्रेनिंग भी दी थी. जहां तीन राउंड गोली चलाकर अभ्यास कराया गया. वहीं शबनम ने पहले नींद की गोलियां देकर रिजवान को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही. इसके बाद देवर को सीधे सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया.

ये भी पढ़ें- सीतामढ़ी में ससुर ने कराई दामाद की हत्या, समस्तीपुर में भी हत्यारा ससुर गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कट्टा, जिंदा कारतूस और वारदात में शामिल सामान जब्त कर लिया है. जिस शख्स से हथियार खरीदा गया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने मामले का खुलासा महज 8 घंटे में कर दिया और भाभी शबनम भाई रिजवान और हथियार सप्लाई करने वाला सैयद तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है. इस मामले में सीटीएसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हमने महज 8 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया है. भाभी, उसके पति और हथियार सप्लाई करने वाले तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

रिपोर्ट- इश्तियाक खान

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

patna newsmurder

Trending news

Bihar Health Department
बिहार में अब स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्ती! 10 हजार से अधिक नर्सों की होगी बहाली
Voter Adhikar Yatra
पटना से देशभर तक जाएगी ‘वोटर अधिकार यात्रा’, विपक्षी दलों ने बताया ऐतिहासिक पहल
Bettiah news
Bettiah News: बेतिया में साइबर गिरोह का भंडाफोड़, 7 अपराधी गिरफ्तार
Sheikhpura Vidhan Sabha Seat
शेखपुरा विधानसभा में प्याज किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज, रोजगार हैं अहम् मुद्दे
Bagaha News
शिक्षक की विदाई पर भावुक माहौल, फूट-फूटकर रोए छात्र, अभिभावकों की आंखें भी नम
Nalanda News
Nalanda News: सिलाव में दर्दनाक हादसा, मकान का छत गिरने से मजदूर की मौत, चार घायल
Jehnabad News
मोरहर नदी में नहाने गए थे 4 दोस्त, एक की डुबने से मौत
Rahul Gandhi
वोटर अधिकार यात्रा से बिहार कांग्रेस के लिए क्या बदला और राहुल गांधी को क्या मिला?
NIOS
NIOS Bhojpuri: एनआईओएस के स्टूडेंट्स अब भोजपुरी की भी कर सकेंगे पढ़ाई, जानें डिटेल
Mallikarjun Kharge News
भाजपा किस्तों में लोकतंत्र को समाप्त करती जा रही है: मल्लिकार्जुन खड़गे
;