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Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी को लेकर रात भर छापेमारी करती रही पुलिस, नहीं मिला सुराग, क्या कोर्ट में सरेंडर करेंगे?

Khan Sir News: फैजल खान उर्फ खान सर को पटना पुलिस लगातार खोज रही है, लेकिन उनका कोई अता-पता नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि वह आज (शनिवार, 6 जून) कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 06, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:45 AM IST
Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी को लेकर रात भर छापेमारी करती रही पुलिस, नहीं मिला सुराग, क्या कोर्ट में सरेंडर करेंगे?
Image Credit: खान सर (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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