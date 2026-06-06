/Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी को लेकर रात भर छापेमारी करती रही पुलिस, नहीं मिला सुराग, क्या कोर्ट में सरेंडर करेंगे?

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Khan Sir Latest News: पटना में 'खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर' के बाहर हुई फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर बुरी तरह से फंस चुके हैं. यह फायरिंग उन्होंने खुद कराई थी, जिसके बाद पटना पुलिस ने उन (खान सर) पर हत्या का प्रयास (BNS की धारा 109) और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और वे किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं. पटना पुलिस उन्हें लगातार खोज रही है, लेकिन उनका कोई अता-पता नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि वह आज (शनिवार, 6 जून) कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं.
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