पुलिस की दो बड़ी कार्रवाई: 16-पहिया ट्रक से 456 किलो गांजा जब्त, 4 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार

Patna News: पटना सिटी आलमगंज थाना पुलिस ने मंगलवार की दो अलग-अलग ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की. एक ओर पुलिस ने महात्मा गांधी सेतु पर एक 16-पहिया ट्रक से 456 किलो गांजा बरामद किया. वहीं, दूसरी ओर एसटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई में चार अपराधियों को हथियार और वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा एक अन्य आरोपी को लोडेड देसी कट्टा सहित दबोचा गया.

ऑपरेशन-1

आलमगंज थाना पुलिस ने आसूचना इकाई (इंटेलिजेंस यूनिट) के साथ संयुक्त कार्रवाई कर महात्मा गांधी सेतु पर एक भारी वाहन को रोका. जांच के दौरान भारी मात्रा में 38 पैकेट कुल 456 किलो गांजा ट्रक से बरामद किया गया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह खेप किसी अन्य राज्य से लाकर पटना और आसपास के जिलों में खपाई जाने वाली थी. मामले में तस्करों की पहचान और सप्लाई चेन की जांच जारी है.

ऑपरेशन-2

दूसरी बड़ी कार्रवाई में आलमगंज थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया. इनके पास से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 1 देसी कट्टा और 03 गोली, एक मोटरसाइकिल, एक कार सहित कई मोबाइल फोन को बरामद किया हैं. पुलिस के अनुसार ये अपराधी किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे.

आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्र घाट इलाके से गायघाट काली स्थान के पास रहने वाले रंजन राम उर्फ रंजन डोम को पुलिस ने गिरफ्तार किया हैं. जिसके पास से लोडेड देसी कट्टा, एक जिंदा गोली सहित एक खोखा को बरामद किया गया. आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शहर में अपराधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. लगातार छापेमारी और संयुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

