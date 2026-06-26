Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई: फतुहा में 2,000 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब जब्त, ट्रक और पिकअप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई: फतुहा में 2,000 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब जब्त, ट्रक और पिकअप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

Patna liquor smuggling: पटना पुलिस ने फतुहा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,089.02 लीटर अंग्रेजी शराब, एक 12 चक्का ट्रक और एक पिकअप वाहन जब्त किया. इस मामले में एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 26, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:03 PM IST
पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई: फतुहा में 2,000 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब जब्त, ट्रक और पिकअप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेतिया जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, अब आराम करेंगे PMCH के पूर्व प्रिंसिपल
Dr. NP Singh39 min ago
2
Jharkhand Politics46 min ago
3
Madhubani News1 hr ago
4
Lohardaga news1 hr ago
5
Madhubani News2 hrs ago