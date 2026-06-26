/पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई: फतुहा में 2,000 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब जब्त, ट्रक और पिकअप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

Patna liquor smuggling: बिहार में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पटना पुलिस ने फतुहा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब माफियाओं के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 2,089.02 लीटर अंग्रेजी शराब, एक 12 चक्का ट्रक और एक पिकअप वाहन जब्त किया है. मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार, 26 जून को सूचना मिली थी कि फतुहा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की खेप लाई गई है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर छापेमारी की.