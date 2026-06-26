/पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई: फतुहा में 2,000 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब जब्त, ट्रक और पिकअप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

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Patna liquor smuggling: बिहार में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पटना पुलिस ने फतुहा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब माफियाओं के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 2,089.02 लीटर अंग्रेजी शराब, एक 12 चक्का ट्रक और एक पिकअप वाहन जब्त किया है. मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार, 26 जून को सूचना मिली थी कि फतुहा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की खेप लाई गई है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर छापेमारी की.
छापेमारी के दौरान पुलिस ने रूदल राय (36 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान एक 12 चक्का ट्रक और एक पिकअप वाहन से कुल 2,089.02 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई. पुलिस ने मौके से दो स्मार्ट मोबाइल फोन और वाहन में लगा GPS सिस्टम भी जब्त किया है.
जांच एजेंसियों का मानना है कि GPS और मोबाइल फोन से शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क, सप्लाई चेन और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. पुलिस डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था. इस मामले में फतुहा थाना कांड संख्या 403/26 दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों तक पहुंचा जा सके.
पटना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. प्रशासन ने दोहराया है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
रिपोर्ट: विक्रांत कुमार