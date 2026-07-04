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आनंद कुमार हत्याकांड का खुलासाः पटीदारों ने शूटर से कराया था मर्डर, 4 गिरफ्तार

Patna News: नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संकेत कुमार के अनुसार, 30 मई 2026 को बेऊर थाना क्षेत्र में बाईपास किनारे आनंद कुमार का शव बरामद हुआ था. मामले में बेऊर थाना कांड संख्या 320/26 दर्ज कर एसआईटी का गठन किया गया. तीनों दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर के रहने वाले हैं.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 04, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:13 AM IST
आनंद कुमार हत्याकांड का खुलासाः पटीदारों ने शूटर से कराया था मर्डर, 4 गिरफ्तार
Image Credit: आनंद कुमार हत्याकांड का खुलासा (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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