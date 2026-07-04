आनंद कुमार हत्याकांड का खुलासाः पटीदारों ने शूटर से कराया था मर्डर, 4 गिरफ्तार

पटना के बेऊर थाना क्षेत्र के पैठानी नत्थूपुर निवासी आनंद कुमार हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए इसे पारिवारिक जमीनी विवाद में रची गई सुनियोजित हत्या बताया है. जांच में सामने आया है कि मृतक के पटीदारों ने साजिश रचकर तीन पेशेवर शूटरों को सुपारी दी थी, जिन्होंने आनंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में शामिल शूटर पहले से ही एक अन्य मामले में बेऊर जेल में बंद है. उसे भी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी.