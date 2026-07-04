आनंद कुमार हत्याकांड का खुलासाः पटीदारों ने शूटर से कराया था मर्डर, 4 गिरफ्तार

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पटना के बेऊर थाना क्षेत्र के पैठानी नत्थूपुर निवासी आनंद कुमार हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए इसे पारिवारिक जमीनी विवाद में रची गई सुनियोजित हत्या बताया है. जांच में सामने आया है कि मृतक के पटीदारों ने साजिश रचकर तीन पेशेवर शूटरों को सुपारी दी थी, जिन्होंने आनंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में शामिल शूटर पहले से ही एक अन्य मामले में बेऊर जेल में बंद है. उसे भी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी.
नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संकेत कुमार के अनुसार, 30 मई 2026 को बेऊर थाना क्षेत्र में बाईपास किनारे आनंद कुमार का शव बरामद हुआ था. मामले में बेऊर थाना कांड संख्या 320/26 दर्ज कर एसआईटी का गठन किया गया. तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर की गई जांच में हत्या की पूरी साजिश का खुलासा हुआ.
पुलिस जांच में पता चला कि आनंद कुमार और उसके पटीदार भुटाली राय के बीच लंबे समय से पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई और तीन शूटरों को पैसे देकर आनंद कुमार की हत्या कराई गई. जांच में जिन शूटरों के नाम सामने आए हैं, उनमें गोनु कुमार, प्रिंस कुमार और मयंक कुमार शामिल हैं.
तीनों दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार, ये तीनों फिलहाल दीदारगंज थाना कांड संख्या 104/26 में न्यायिक हिरासत में हैं. इनमें से एक शूटर बेऊर जेल में बंद है, जिसे इस हत्याकांड में पूछताछ के लिए पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी. एसआईटी ने इस मामले में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तार आरोपियों में राजीव कुमार (एजी कॉलोनी, शास्त्रीनगर), आदर्श कुमार उर्फ गोलू (पैठानी नत्थूपुर), रौशन कुमार (समपतचक बाजार) और गौरी शंकर (शाहपुर, गोपालपुर) शामिल हैं. इससे पहले 4 जून को उमेश कुमार उर्फ सुटाली राय को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में अभी जांच जारी है. शूटरों से रिमांड पर पूछताछ के बाद साजिश और सुपारी की रकम सहित कई अन्य अहम तथ्यों का खुलासा होने की संभावना है.