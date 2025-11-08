पटना में दिल दहला देने वाली घटना! जिम के बाहर झोले में मिली नवजात, रातभर ठंड में तड़पती रही; सुबह जिम ऑनर बने फरिश्ते

Newborn Baby Found Patna: पटना के राजीवनगर रोड नंबर 18 स्थित एक जिम के गेट पर शुक्रवार की रात एक नवजात बच्ची को झोले में छोड़कर वहां से भाग गया. शनिवार सुबह जब जिम ट्रेनर और लड़के एक्सरसाइज करने पहुंचे, तो बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी. शोर सुनकर जब उन्होंने झोला खोला, तो उसमें लाल गमछे में लिपटी 4-5 दिन की एक नवजात बच्ची मिली थी.

बता दें कि जिम ट्रेनर कुश कुमार कहना है कि रात करीब 10 बजे जिम बंद किया गया था और उस वक्त वहां कोई झोला नहीं रखा हुआ था. सुबह जब वे 6 बजे जब वह वहां पहुंचे तो गेट पर एक सफेद झोला टंगा हुआ दिखा, लेकिन ध्यान नहीं दिया था.

करीब 7:30 बजे जब जिम ऑनर सौरव सुमन पहुंचे और बच्ची के रोने की आवाज आई, तो उन्होंने झोला खोलकर देखा. मासूम के चेहरे पर मच्छरों के काटने के निशान थे. तुरंत ही राजीवनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई और बच्ची का मेडिकल कराया गया.

जिम ऑनर सौरव सुमन ने बताया कि बच्ची पूरी तरह से अभी स्वस्थ है. आगे उन्होंने कहा कि “मेरी शादी को सात साल हो गए हैं और मेरे तीन बच्चे हैं, लेकिन इस मासूम को देखकर लगा कि यह हमारे घर की ऐंजल आ गई है. पूरे परिवार ने मिलकर इसे गोद लेने का फैसला किया है.” जिसके बाद घर में खुशी का माहौल है, सब खुशियां मना रहे हैं. आज हमारे लिए खुशी का दिन है.