/पटना में फिर दिखा अपराधियों का दुस्साहस: राजीव नगर के रोड नंबर 9B में कार सवार पर गोलीबारी, बाल-बाल बची जान

Patna Crime News: पटना में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिल सामने आया है. राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 9B में 17 जुलाई कील देर रात बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने कार से जा रहे एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी. अचानक हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. हलांकि राहत की बात यह रही कि कार सवार पूरी तरह सुरक्षित बच गया और किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई. घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत राजीव नगर थाना पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी.