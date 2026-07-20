/पटना में फिर दिखा अपराधियों का दुस्साहस: राजीव नगर के रोड नंबर 9B में कार सवार पर गोलीबारी, बाल-बाल बची जान

राज्य चुनें
Patna Crime News: पटना में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिल सामने आया है. राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 9B में 17 जुलाई कील देर रात बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने कार से जा रहे एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी. अचानक हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. हलांकि राहत की बात यह रही कि कार सवार पूरी तरह सुरक्षित बच गया और किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई. घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत राजीव नगर थाना पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी.
सूचना मिलते ही राजीव नगर थाना पुलिस और विधि-व्यवस्था ASP कोमल मीणा घटनास्थल पर पहुंचीं. पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. जांच के दौरान घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है.
पीड़ित के आवेदन के आधार पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के अधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.
पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही हमलवारों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटना के बाद इलाके में पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है, ताकि लोगों में सुरक्षा का भारोसा कायम रहे.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा