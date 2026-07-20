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पटना में फिर दिखा अपराधियों का दुस्साहस: राजीव नगर के रोड नंबर 9B में कार सवार पर गोलीबारी, बाल-बाल बची जान

Patna Crime News: पटना के राजीव नगर में बाइक सवार अपराधियों ने कार सवार व्यक्ति पर फायरिंग कर दी. घटना में व्यक्ति बाल-बाल बच गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 20, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:08 PM IST
पटना में फिर दिखा अपराधियों का दुस्साहस: राजीव नगर के रोड नंबर 9B में कार सवार पर गोलीबारी, बाल-बाल बची जान
Image Credit: पटना में फिर दिखा अपराधियों का दुस्साहस: राजीव नगर के रोड नंबर 9B में कार सवार पर गोलीबारीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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