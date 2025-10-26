Advertisement
Patna Rape: पटना में नौकरी का झांसा देकर युवती से रेप, आरोपी से इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

Bihar Crime News: पीड़िता सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वहीं अरोपी युवक मूल रूप से खगड़िया का रहने वाला है. आरोपी ने लड़की को नौकरी का झांसा देकर कमरे में बुलाया था और वहां जबरन उसके साथ गलत काम किया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 26, 2025, 10:20 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Patna Rape Case: बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर से शर्मसार हो गई. राजधानी में एक बार फिर से रेप जैसे जघन्य अपराध का मामला सामने आया है. यह घटना कदमकुआं के काजीपुर इलाके की है. पीड़िता सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वहीं अरोपी युवक मूल रूप से खगड़िया का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक और पीड़िता की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी और सोशल मीडिया पर ही दोनों में दोस्ती हुई थी. आरोपी ने लड़की को नौकरी का झांसा देकर कमरे में बुलाया था और वहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजवीर उर्फ कुंदन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने दुष्कर्म का नामजद मामला दर्ज कराया है. आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पीड़िता ने अपनी FIR में बताया कि वह बीते कुछ दिनों से नौकरी की तलाश कर रही थी. इसी दौरान इंस्ट्राग्राम पर उसकी मुलाकात काजीपुर निवासी राजवीर से हुई. आरोपी ने उसे (पीड़िता) नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया और दोस्ती कर ली.

ये भी पढ़ें- दो सौ रुपए के विवाद में चली गोली, इथोपिया से लौटा NRI युवक गंभीर रूप से जख्मी

आरोपी ने 21 अक्तूबर को युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर काजीपुर नया टोला स्थित अपने किराए के कमरे में बुलाया और घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने युवती को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और आरोपी का भी मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है. पिछले सप्ताह भी राजधानी में एक नाबालिग लड़की से सामुहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था. लड़की अपनी मौसी के घर आई थी और रात को वह शौच के लिए निकली थी. इसी दौरान गांव के ही तीन दरिंदों ने उसे दबोच लिया था और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

