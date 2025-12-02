Patna: लुटेरों के हौसले हुए बुलंद, दो महिलाओं के गले से छिनी सोने की चेन... कीमत लगभग 5 लाख रुपए

Patna: पटना में स्नैचिंग का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है. सोमवार (1 दिसंबर) को कंकड़बाग में दो जगहों पर स्नैचर्स ने महिलाओं के गले से सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए. इससे पहले रविवार (30 नवंबर) को एयरपोर्ट और अगमकुंआ थाना क्षेत्र से भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

पहली घटना कंकड़बाग के पुरानी बाईपास इलाके में घटी, जहां शादी समारोह में शामिल होने आई प्रियंका सिंह खरीदारी कर जा रही थी. इसी दौरान बाइक पर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने उनके गले से 40 ग्राम की सोने की चेन झपट ली. सोने की चेन की कीमत लगभग 5 लाख रुपये बताई जा रही है. बता दें कि पीड़ित के पति मंटू सिंह बैंक कर्मचारी हैं और जहानाबाद से जगनपुरा में शादी अटेंड करने आए थे.

वही, दूसरी वारदात भी कंकड़बाग के पुरानी बाईपास में शाम के समय की है, जब मुन्नाचक निवासी आरती सिंह अपनी बेटी के साथ नगर मॉल से खरीदारी कर लौट रही थीं. तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके गले में पहनी दो सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए.

फिलहाल, घटना के बाद पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई है. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि दोनों घटनाओं में शामिल अपराधी हाल ही में पकड़े गए शुभम गैंग के फरार सदस्यों में से हो सकते हैं. पुलिस टीम बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है.

रिपोर्टर- प्रकाश सिन्हा

