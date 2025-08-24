Patna News: पटना में बालू माफियाओं का तांडव! सोन नदी के किनारे एके-47 समेत कई जिंदा कारतूस बरामद, 2 गिरफ्तार

Patna Sand Mafia Encounter: राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पुलिस ने बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है. बालू माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहटा और मनेर में सोन नदी किनारे किनारे छारा मारा. इस दौरान पुलिस ने एक-47 समेत राइफल और कई जिंदा कारतूस को बरामद किया है. इस मामले में पुलिस ने मौके से दो बालू माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि इस छापेमारी के दौरान पुलिस की बालू माफियाओं से मुठभेड़ भी हुई है. जिसमें दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलने की बात कही जा रही है. फिलहाल मौके पर पटना एसएसपी और सिटी SP समेत कई थानों की पुलिस मौजूद है.

